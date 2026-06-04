Kisah Pevoli Cantik Shella Bernadetha, Sempat Menjalin Asmara dengan Winger PS Barito Putera

SIAPA sangka, gadis kecil yang pertama kali memegang bola voli di halaman sekolah dasarnya di Cimahi itu kini tumbuh menjadi salah satu nama paling bersinar di voli putri Indonesia, ya sosok yang pernah mencuri perhatian publik lewat kisah cintanya yang manis dengan pemain Liga 2 Indonesia PS Barito Putera.

1. Profil dan Karier Shella

Shella Bernadetha lahir di Bandung pada 31 Oktober 1999. Ia pertama kali mengenal voli melalui kegiatan ekstrakurikuler di SD Barosman 4 Cimahi. Dari sana, api semangatnya tak pernah padam. Ia terus berlatih dengan tekun hingga akhirnya memantapkan diri untuk menekuni voli secara profesional.

Karier profesional Shella resmi dimulai pada 2017 saat ia bergabung dengan Jakarta Elektrik PLN sebagai middle blocker berpostur 177 cm. Tak butuh waktu lama, ia langsung mempersembahkan gelar juara Proliga 2017 bersama klub tersebut.

Shella kemudian melanjutkan perjalanannya bersama Bandung BJB Tandamata, klub yang semakin mengokohkan namanya di kancah voli nasional.

Di level internasional pun Shella tak kalah bersinar. Bersama timnas voli putri Indonesia, ia turut merebut medali perunggu di SEA Games 2019 Filipina setelah menumbangkan tuan rumah.

2. Kisah Cinta yang Sempat Bikin Netizen Baper

Di tengah gemilangnya prestasi, publik juga sempat baper dengan kisah asmara Shella dengan Amiruddin Bagus Kahfi, ya winger yang membela klub Liga 2 Indonesia, PS Barito Putera.

Momen paling dikenang terjadi pada 26 Januari 2021, ketika Shella ikut mengantar Bagus Kahfi ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum sang pemain bertolak ke Belanda untuk bergabung dengan Jong Utrecht melalui FC Utrecht.

Lewat Instagram story-nya, Shella menyampaikan pesan perpisahan yang disertai emoji cinta, langsung membuat warganet ramai dibuat baper.

Sejak saat itu, keduanya tak lagi malu-malu mengumbar kemesraan di media sosial meski harus menjalani hubungan jarak jauh.