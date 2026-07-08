Ditinggal Alex Marquez ke KTM pada MotoGP 2027, Bos Gresini Racing Tulis Pesan Haru

PEMILIK Gresini Racing, Nadia Padovani, menulis sebaris pesan untuk Alex Marquez yang memutuskan hengkang ke Red Bull KTM pada MotoGP 2027. Ia merasa sulit melepas kepergian sang pembalap.

Alex Marquez resmi diumumkan sebagai pembalap anyar Red Bull KTM. Adik Marc Marquez itu diikat dengan kontrak multi-tahun oleh pabrikan asal Austria tersebut.

1. Sedih

Alex Marquez resmi bergabung dengan Red Bull KTM (Foto: MotoGP)

Kepergian Alex Marquez membuat Padovani merasa sedih. Sebab, pembalap yang sudah bersamanya sejak 2023 itu, tumbuh jadi sosok yang andal di trek dan juga menyenangkan di luar lintasan.

Betapa tidak, Alex Marquez menyumbangkan empat kemenangan dan 16 podium dalam kurun empat musim bersama. Bisa dibilang, pria asal Spanyol itu mencatatkan prestasi terbaiknya bareng Gresini.

“Alex, rasanya berat melepas kepergianmu. Kita berbagi emosi, bertumbuh bersama, dan momen-momen, yang akan akan saya bawa terus di dalam hati,” kata Padovani, dikutip dari Crash, Rabu (8/7/2026).

“Saya bangga dengan dirimu sebagai pribadi dan juga pembalap,” sambung janda dari Fausto Gresini tersebut.