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Mengenal Pevoli Cantik Jordan Wilson, Partner Baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |18:12 WIB
Mengenal Pevoli Cantik Jordan Wilson, Partner Baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate
Jordan Wilson jadi duet baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/jordanwilsonn)
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KLUB voli Korea Selatan, Hyundai Hillstate bergerak cepat dalam menyusun kekuatan terbaik untuk mengarungi kompetisi V-League musim 2026-2027. Skuad asuhan Kang Sung-hyun ini resmi mendaratkan pemain asing baru asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, yang diproyeksikan menjadi pilar penting di lini penyerangan tim.

Kehadiran pevoli kelahiran 19 Desember 2003 ini langsung mencuri perhatian publik voli Korea Selatan. Pasalnya, pemain yang memiliki postur tubuh ideal setinggi 182 cm tersebut diketahui memiliki kemampuan yang luar biasa.

1. Profil Singkat Wilson

Sebelum meniti karier di Negeri Ginseng, pevoli berusia 23 tahun ini tercatat membela klub profesional Grand Rapids Rise pada tahun 2026. Di level universitas, sepak terjang Wilson sangat mentereng bersama Arizona di kompetisi elite NCAA Division I pada periode 2023 hingga 2025, setelah sebelumnya sempat memperkuat University of Southern California dan masuk dalam Pac-12 All-Freshman Team.

Sebagai seorang outside hitter modern, Wilson dikenal sangat agresif dan produktif dengan senjata utama berupa power spike yang keras serta keunggulan dalam transisi menyerang. Mengutip data Arizona Wild Cats, ia merupakan pusat serangan tim dengan rata-rata menorehkan 4.62 kills per set.

Jordan Wilson resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Jordan Wilson resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Ketajamannya kian terbukti lewat catatan statistik luar biasa sepanjang musim 2025, di mana ia mengemas 499 kills, 10 kali double-doubles, serta 27 laga dengan torehan minimal 10 kills. Ia juga membukukan 9 pertandingan dengan 20 kills lebih, termasuk rekor 29 kills kontra Utah, bahkan sempat meledakkan 37 kills dalam satu laga melawan Kansas pada tahun 2024 lalu.

2. Duet Baru Megawati Hangestri

Kedatangan pevoli berbakat asal Negeri Paman Sam ini dipastikan akan menambah daya gedor Hyundai Hillstate di atas lapangan. Wilson diplot untuk menjadi tandem baru bagi bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang juga memperkuat tim peraih gelar juara tersebut.

 

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