Adu Kisaran Gaji Pevoli Cantik Megawati Hangestri dengan Jordan Wilson di Klub Hyundai Hillstate

ADU kisaran gaji pevoli cantik Megawati Hangestri dengan Jordan Wilson di klub Hyundai Hillstate menarik untuk diulas. Akankah bak bumi dan langit?

Hyundai Hillstate langsung merekrut dua pemain asing untuk menyambut Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027. Megawati dan Wilson diumumkan secara berbarengan.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kedatangan kedua pemain itu mengonfirmasi ambisi Hyundai Hillstate untuk kembali ke jalur juara. Tentu saja, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk menggaji Megawati dan Wilson.

1. Gaji Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate

Lantas, berapa kisaran gaji Megawati di Hyundai Hillstate? Menurut aturan dari Federasi Voli Korea (KOVO), pemain asal Jawa Timur itu mendapat bayaran fantastis.

Bila masuk sebagai pemain berpengalaman, gaji Megawati diperkirakan USD170 ribu (setara Rp3,1 miliar) per tahun. Tapi, ada opsi yang jauh lebih menggiurkan buat pemain berusia 26 tahun tersebut.

Andai menembus seleksi pemain asing non-Asia, angkanya bisa melonjak menjadi USD250 ribu (setara Rp4,5 miliar) per tahun. Bahkan, nominalnya bisa naik lagi memasuki musim kedua.