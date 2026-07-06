Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Kisaran Gaji Pevoli Cantik Megawati Hangestri dengan Jordan Wilson di Klub Hyundai Hillstate

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |20:09 WIB
Adu Kisaran Gaji Pevoli Cantik Megawati Hangestri dengan Jordan Wilson di Klub Hyundai Hillstate
Simak adu kisaran gaji pevoli cantik Megawati Hangestri dengan Jordan Wilson di klub Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
A
A
A

ADU kisaran gaji pevoli cantik Megawati Hangestri dengan Jordan Wilson di klub Hyundai Hillstate menarik untuk diulas. Akankah bak bumi dan langit?

Hyundai Hillstate langsung merekrut dua pemain asing untuk menyambut Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027. Megawati dan Wilson diumumkan secara berbarengan.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kedatangan kedua pemain itu mengonfirmasi ambisi Hyundai Hillstate untuk kembali ke jalur juara. Tentu saja, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk menggaji Megawati dan Wilson.

1. Gaji Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate

Lantas, berapa kisaran gaji Megawati di Hyundai Hillstate? Menurut aturan dari Federasi Voli Korea (KOVO), pemain asal Jawa Timur itu mendapat bayaran fantastis.

Bila masuk sebagai pemain berpengalaman, gaji Megawati diperkirakan USD170 ribu (setara Rp3,1 miliar) per tahun. Tapi, ada opsi yang jauh lebih menggiurkan buat pemain berusia 26 tahun tersebut.

Andai menembus seleksi pemain asing non-Asia, angkanya bisa melonjak menjadi USD250 ribu (setara Rp4,5 miliar) per tahun. Bahkan, nominalnya bisa naik lagi memasuki musim kedua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/43/3228249/jordan_wilson-8cai_large.jpg
Mengenal Pevoli Cantik Jordan Wilson, Partner Baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/43/3228219/megawati_hangestri-AIU1_large.jpg
Penyebab Megawati Hangestri Tak Bisa Pakai Nomor Punggung 8 Keramat di Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/43/3228050/megawati_hangestri-tVWk_large.jpg
Lepas dari Angka Keramat, Megawati Hangestri Resmi Kenakan Nomor Punggung 88 di Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/43/3227941/timnas_voli_putri_indonesia_u_18-absV_large.jpg
Gilas Iran 3-0 di AVC U-18 2026, Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Jaga Peluang Lolos Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/43/3227726/timnas_voli_putri_indonesia_u_18_vs_jepang-I6iz_large.jpg
Respons Tim Pelatih Usai Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tumbang dari Jepang di AVC Championship 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/43/3227633/timnas_voli_putra_indonesia-NwKI_large.jpg
Kapan Timnas Voli Putra Indonesia Main di SEA V League 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement