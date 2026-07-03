Lepas dari Angka Keramat, Megawati Hangestri Resmi Kenakan Nomor Punggung 88 di Hyundai Hillstate

BINTANG Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri, bersiap memulai babak baru dalam kariernya di kompetisi Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) musim 2026-2027. Pevoli berbakat asal Jember ini dipastikan akan mengenakan identitas baru bersama klub raksasa Suwon Hyundai Hillstate setelah nomor punggung resminya terungkap ke publik.

Kepastian tersebut muncul setelah manajemen klub melakukan pembaruan profil resmi para pemain di situs klub menjelang bergulirnya musim baru. Berdasarkan daftar terbaru skuad asuhan Kang Sung-hyung, nama Megawati terdaftar sebagai pemilik jersey dengan nomor punggung unik, yakni 88.

Keputusan pemilihan nomor ini terbilang cukup mengejutkan sekaligus menarik perhatian para penggemar voli, baik di Indonesia maupun Korea Selatan. Pasalnya, pemain yang akrab dijuluki Megatron ini sudah sangat melekat dengan nomor punggung tunggal 8 dalam beberapa musim terakhir.

1. Alasan di Balik Pemilihan Nomor Unik

Nomor 8 sendiri merupakan angka keramat bagi Megawati yang selalu ia gunakan saat membela Timnas Voli Putri Indonesia maupun kala bersinar bersama Red Sparks. Sempat beredar rumor bahwa libero senior Hyundai Hillstate, Kim Yeon-gyeon, akan mengalah dan menyerahkan nomor 8 favoritnya tersebut kepada Megawati.

Namun, rumor tersebut langsung terpatahkan karena Kim Yeon-gyeon tetap mempertahankan nomor 8 yang sudah dipakainya sejak musim 2011-2012. Alhasil, Megawati memilih untuk melipatgandakan angka keberuntungannya tersebut menjadi nomor 88 sebagai simbol dimulainya lembaran baru.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

2. Jadi Pemain Asing Pertama yang Tiba di Korea

Selain pengumuman nomor punggung, jadwal keberangkatan sang opposite hitter menuju Negeri Ginseng juga akhirnya terungkap. Media Korea Selatan, My Daily, melaporkan Megawati akan menjadi pemain asing pertama yang merapat ke pemusatan latihan Hyundai Hillstate.