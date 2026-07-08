4 Brand Ternama yang Kini Sponsori Pembalap Muda Veda Ega Pratama di Moto3 2026, Nomor 1 Setara Marc Marquez

Berikut empat brand ternama yang kini sponsori pembalap muda Veda Ega Pratama (Foto: Instagram/@veda_54)

BERIKUT empat brand ternama yang kini sponsori pembalap muda Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Salah satunya membuat sang rider jadi setara Marc Marquez.

Penampilan Veda Ega memang mencuri perhatian di musim debutnya. Ia mampu merebut dua podium dan konsisten berada di 10 besar dalam 10 seri yang telah digelar.

Kiprah ciamik itu membuat Veda kecipratan sponsor. Setidaknya, ada empat jenama populer yang kini menempel di baju balap hingga motornya. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Brand Ternama yang Kini Sponsori Pembalap Muda Veda Ega Pratama di Moto3 2026

1. Red Bull

Ketika resmi mentas di Moto3, Veda Ega langsung mendapat sponsor pribadi dari minuman berenergi asal Austria ini. Kebetulan, ia adalah runner up ajang Red Bull Rookies Cup 2025.

Red Bull tentu tidak asal pilih pembalap untuk menjalin kemitraan. Sejumlah nama beken pernah digaet seperti Marc Marquez dan Jorge Martin di MotoGP.

2. Alpinestars

Setiap pembalap dibekali dengan wearpack atau kostum yang dirancang khusus. Untuk item satu ini, Veda Ega tidak perlu bersusah-susah karena disokong oleh Alpinestars.

Baju dan sepatu yang dikenakannya saat balapan, adalah produk buatan pabrikan asal Italia ini. Alpinestars adalah salah satu pemain utama dalam bisnis ini.