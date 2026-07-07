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Jadwal Kedatangan Megawati Hangestri di Skuad Hyundai Hillstate Terungkap!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |16:01 WIB
Jadwal Kedatangan Megawati Hangestri di Skuad Hyundai Hillstate Terungkap!
Megawati hangestri resmi kenakan nomor 88 di Hyundai Hillstate. (Foto: Laman resmi Hyundai Hillstate)
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TEKA-teki mengenai tanggal keberangkatan bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri, menuju Korea Selatan akhirnya menemui titik terang. Pemain berjuluk Megatron tersebut dikabarkan siap mengawali petualangan barunya di Negeri Gingseng pada Jumat, 10 Juli 2026.

Kabar mengenai kedatangan sang pevoli berposisi opposite hitter ini pertama kali dirlis oleh media ternama Korea Selatan, My Daily. Kembalinya Megawati ke kompetisi V-League dipastikan akan menyuguhkan warna baru bagi para pencinta voli Tanah Air.

Langkah ini menandai era baru bagi Megawati yang sebelumnya mendulang popularitas luar biasa saat berseragam Red Sparks. Kini, atlet andalan Timnas Indonesia itu memilih tantangan yang lebih besar dengan menerima pinangan dari tim papan atas Korea Selatan, Hyundai Hillstate.

1. Persiapan Penuh Bersama Klub Baru

Pihak klub mendatangkan Megawati melalui skema kuota Asia (Asian Quarter) setelah pemain asing mereka musim lalu, Jahstice Yauchi asal Jepang, memilih hengkang ke Pink Spiders. Keseriusan Hyundai Hillstate bahkan dibuktikan saat pelatih kepala mereka, Kang Sung-hyung, rela terbang langsung ke Yogyakarta demi memantau aksi Megatron.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Berdasarkan laporan My Daily, sesampainya di Korea Selatan pada 10 Juli nanti, Megawati tidak akan membuang waktu dan bakal langsung merapat ke pemusatan latihan klub. Ia akan segera menyatu dengan rekan-rekan barunya yang sudah lebih dulu memulai agenda latihan perdana.

“Mega (Indonesia), yang akan kembali ke kompetisi V-League sebagai pemain kuota Asia (AQ) untuk Hyundai E&C, akan tiba di Korea pada tanggal 10. Setelah tiba, Mega akan bergabung dengan skuad Hyundai E&C dan memulai persiapan penuh untuk musim V-League 2026-27,“ tulis laporan My Daily, dikutip Selasa (7/7/2026).

 

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