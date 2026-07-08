2 Nomor Punggung yang Pernah Dipakai Pevoli Cantik Megawati Hangestri di Klub dan Timnas Voli Indonesia, Nomor 1 Angka Keramat

Berikut dua nomor punggung yang pernah dipakai pevoli cantik Megawati Hangestri (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)

BERIKUT dua nomor punggung yang pernah dipakai pevoli cantik Megawati Hangestri di klub dan Timnas Voli Putri Indonesia. Salah satunya cukup identik dengannya.

Megawati merupakan salah satu bintang voli Indonesia di masa kini. Kiprahnya selalu mencuri perhatian, tidak hanya di klub, tetapi juga Timnas Voli Putri Indonesia.

Beragam prestasi sukses dituliskan Megawati di klub dan tim nasional. Selama itu pula, ia selalu mengenakan nomor punggung yang jadi ciri khas.

2 Nomor Punggung yang Pernah Dipakai Pevoli cantik Megawati Hangestri di Klub dan Timnas Voli Indonesia

1. Nomor 8

Angka satu ini sangat lekat dengan Megawati di level mana pun. Bisa dibilang nomor 8 sangat keramat buat atlet asal Jawa Timur tersebut.

Bahkan, angka 8 itu membantu Megatron juara Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Di Timnas Voli Putri Indonesia, tak ada yang berani mengutak-atik nomor punggungnya.

Saat merantau ke Korea Selatan bersama Red Sparks, Megawati juga tetap memakai angka 8. Nomor punggung tersebut memang melekat dengannya.