Bukan Marco Bezzecchi, Marc Marquez Jadi Rival Utama Jorge Martin untuk Juara Dunia MotoGP 2026

Jorge Martin layak jadi kandidat juara dunia musim 2026 sementara pesaing terkuatnya adalah Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

EKS pembalap MotoGP, Aleix Espargaro, menilai Jorge Martin layak jadi kandidat juara dunia musim 2026. Pesaing terberatnya bukanlah Marco Bezzecchi tetapi Marc Marquez!

MotoGP 2026 jadi musim kebangkitan buat Jorge Martin. Juara dunia MotoGP 2024 itu mampu meraih satu kemenangan dan lima podium di mana tiga di antaranya finis posisi dua.

1. Klasemen MotoGP 2026

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Martin kini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 193 poin. Ia menjungkalkan rekan setimnya Bezzecchi yang gagal menuai satu poin pun dari balapan utama di tiga seri terakhir.

Logikanya, Bezzecchi adalah pesaing utama Martin karena hanya berjarak tujuh poin. Tapi, menurut Espargaro, rival utama Martinator musim ini adalah Marquez!

“Marc adalah Marc. Kendati penampilannya buruk di MotoGP Belanda 2026, dia masih sangat dekat dengan baris depan,” kata Espargaro, dinukil dari Motosan, Rabu (8/7/2026).

“Buat saya, rival utama Jorge Martin untuk juara dunia MotoGP 2026 masih Marc Marquez,” imbuh pria berkebangsaan Spanyol itu.