Hasil Badminton Asia Junior Championships 2026: Kalah dari Malaysia, Indonesia Lolos ke Perempatfinal sebagai Runner-up

YATSUSHIRO - Tim bulu tangkis junior Indonesia gagal menguasai juara Grup D Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026. Melalui pertarungan sengit yang menguras emosi dan stamina, skuad Garuda Muda dipaksa mengakui keunggulan rival abadi, Malaysia, pada pertandingan pamungkas perebutan status juara grup.

Pertandingan berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang pada Minggu (28/6/2026) sore WIB. Tim bulu tangkis junior Indonesia harus melewati laga sengit sebelum akhirnya menyerah dalam tiga set (1-2).

Jalannya Pertandingan

Pada set pertama, Indonesia langsung menghadapi tekanan setelah partai pembuka sektor ganda putra gagal menghasilkan kemenangan. Muhammad Rizki Mubarrok/Raihan Daffa Edsel Pramono kalah tipis 10-11 dari Damien Ling/Irfan M Shazmir.

Hasil tersebut membuat Malaysia lebih percaya diri pada pertandingan berikutnya. Ganda putri Selsi Josika/Aurelia Syakira Putri juga belum mampu mengatasi Low Zi Yu/Genevie Lim dan kalah dengan skor 15-22.

Indonesia kemudian mencoba mengejar melalui tunggal putri Mayla Cahya Afilian Pratiwi. Namun, meski memberikan perlawanan, Mayla harus tertinggal setelah Carine Tee lebih dulu mencapai angka 33.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di BAJC 2026. (Foto: PBSI)

Laga semakin berat ketika pasangan ganda campuran Raihan Daffa Edsel Pramono/Atresia Naufa Candani belum mampu menemukan ritme permainan. Mereka gagal menghentikan duet Ahmad Redzuan/Low Zi Yu yang membuat Malaysia semakin menjauh.

Harapan Indonesia sempat muncul pada partai terakhir set pertama. Radithya Bayu Wardhana hampir melakukan comeback setelah mendekati Kong Wei Xiang dengan skor 50-52, tetapi akhirnya kalah 51-55.

Memasuki set kedua, Indonesia melakukan perubahan komposisi dengan menurunkan Fardhan Rainanda Joe di tunggal putra. Meski demikian, ganda putra Rizki/Daffa kembali belum berhasil menyumbang angka setelah kalah 9-11.