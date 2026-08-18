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3 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar BWF World Championships Terbanyak, Nomor 1 Bareng 2 Pasangan Berbeda!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |04:31 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar BWF World Championships Terbanyak, Nomor 1 Bareng 2 Pasangan Berbeda!
Berikut tiga pebulu tangkis Indonesia dengan gelar BWF World Championships terbanyak (Foto: PBSI)
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BERIKUT tiga pebulu tangkis Indonesia dengan gelar BWF World Championships terbanyak. Salah satunya berhasil meraih titel bergengsi itu bareng dua pasangan berbeda.

BWF World Championships 2026 tengah berlangsung di New Delhi, India. Indonesia menurunkan hingga 14 wakilnya di ajang bergengsi tersebut.

Sejak digelar pada 1977, Indonesia berhasil menggondol 23 gelar juara dunia. Tapi, hanya ada tiga orang pebulu tangkis yang mengoleksi medali emas terbanyak. Siapa saja mereka?

3 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar BWF World Championships Terbanyak

1. Hendra Setiawan

Hendra Setiawan jadi pelatih di All England 2025 (Foto: PBSI)

Pebulu tangkis satu ini sering dijuluki Dewa Hendra karena kehebatannya. Betapa tidak, gelar juara pemain asal Jawa Tengah ini terbilang lengkap baik di turnamen individu maupun beregu.

Hendra tercatat empat kali juara dunia di sektor ganda putra. Gelar pertamanya diraih bersama almarhum Markis Kido pada 2007. Setahun kemudian, mereka meraih emas Olimpiade Beijing 2008!

Tiga gelar lain diraih Hendra bersama Mohammad Ahsan yakni pada 2013, 2015, dan 2019. Duet berjuluk The Daddies tersebut praktis adalah penyandang status juara dunia terakhir dari Indonesia.

 

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