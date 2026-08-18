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Ahli Suspensi Ungkap Marc Marquez Pahami Motornya Dibandingkan Siapapun dan Motor Berbicara ke Valentino Rossi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |08:40 WIB
Ahli Suspensi Ungkap Marc Marquez Pahami Motornya Dibandingkan Siapapun dan Motor Berbicara ke Valentino Rossi
Ahli Suspensi Ungkap Marc Marquez Pahami Motornya Dibandingkan Siapapun dan Motor Berbicara ke Valentino Rossi (X/@motogp)
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JAKARTA - Valentino Rossi dan Marc Marquez merupakan pembalap MotoGP terhebat pada masanya. Keduanya menjadi langganan juara dunia MotoGP. 

Namun, seorang ahli suspensi, Jonas Torstensson, memberikan pandangannya mengenai kedua sosok legendaris itu. 

Jonas Torstensson merupakan Manajer Umum Ohlins. Ohlins telah bekerja sama dengan MotoGP selama hampir 4 dekade. Saat ini Ohlins memasok suspensi untuk sembilan dari 11 tim yang ada.

Dalam kurun waktu itu, Torstensson telah bekerja sama dengan semua pembalap hebat di era modern. Ia pun mengungkapkan pengalamannya saat bekerja sama dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez. 

1. Marquez Pahami Motor dari Siapapun 

"Marc Marquez mungkin lebih memahami motornya dibandingkan siapa pun," ujarnya kepada Marca, melansir gpblog, Selasa (18/8/2026). 

"Dia juga bisa menentukan apa yang dibutuhkan motor agar melaju lebih cepat; masukan yang ia berikan pun sangat bagus. Di saat yang sama, jika kami melakukan kesalahan atau tidak menemukan pengaturan terbaik, dia tetap bisa melaju sangat cepat," tuturnya.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Ia mengaku, pihaknya pernah menjalani beberapa sesi uji coba. Pihaknya membawa komponen baru. 

"Dia turun ke lintasan dan mencatatkan waktu yang hebat, lalu kami berkata, 'Wah, komponen ini benar-benar bagus.' Namun, dia kembali dan berkata, 'Tidak, saya tidak menyukainya'" katanya menirukan percakapannya dengan Marc Marquez. 

"Lalu kami bertanya, 'Jadi, bagaimana bisa kamu melaju begitu cepat?' Dia menjawab, 'Saya hanya memacu motor lebih keras.'"

"Lalu kami bertanya, 'Jadi, bagaimana bisa kamu melaju begitu cepat?' Dia menjawab, 'Saya hanya memacu motor lebih keras.'"

 

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