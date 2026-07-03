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Hasil Perempatfinal Badminton Asia Junior Championship 2026: Indonesia Punya 1 Wakil di Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |14:22 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Junior Championship 2026: Indonesia Punya 1 Wakil di Semifinal!
Fardhan Rainanda Joe lolos ke semifinal Badminton Asia Junior Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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INDONESIA hanya mempunyai satu wakil di semifinal Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026 nomor individual. Kepastian itu didapat setelah enam wakil Merah-Putih berguguran di babak perempatfinal.

1. Fardhan Rainanda Joe Lolos ke Semifinal

Satu-satunya wakil Indonesia di babak semifinal adalah tunggal putra Fardhan Rainanda Joe. Sementara itu, enam wakil lainnya harus puas terhenti di babak delapan besar.

Fardhan Rainanda Joe melaju ke semifinal Badminton Asia Junior Championships 2026. (Foto:: Humas PP PBSI)
Fardhan Rainanda Joe melaju ke semifinal Badminton Asia Junior Championships 2026. (Foto:: Humas PP PBSI)

Sebanyak enam wakil itu adalah Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri (ganda putri), Selsi Josika/Halifia Usni Pratiwi (ganda putri), dan Joven Farandi/Joseph Marcellino Kyta (ganda putra).

Laga babak delapan besar berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang pada Jumat (3/7/2026). Fardhan mengunci tiket semifinal usai mengalahkan wakil Malaysia, Kong Wei Xiang.

Ia merebut kemenangan dalam dua gim yang ketat dengan skor 21-19 dan 22-20. Usai pertandingan, Fardhan mengakui kehebatan tunggal putra Malaysia tersebut.

"Tadi di game pertama, sebelum pertandingan pelatih berpesan untuk terus memegang kendali permainan dan berhasil sampai interval, namun setelah itu mulai kejar-kejaran dan lawan juga tidak mau kalah, di posisi itu pelatih mengarahkan saya agar bisa menerapkan pola balik serang dan bersyukur bisa menang," ungkap Fardhan dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (3/7/2026).

"Di game kedua sempat tertinggal jauh 13-18 pelatih berpesan untuk terus fokus satu demi satu poin dulu. Di game kedua tempo lawan cukup cepat dan saya tertinggal terus bola-bolanya, pelatih bilang bolanya harus dijemput terus dan beruntung saya bisa kembali ambil kendali," tambahnya.

 

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