Honda Gaet Fabio Quartararo dan Davide Brivio untuk MotoGP 2027, Pengamat: Rekrutan Hebat!

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, memuji keputusan cerdas tim pabrikan Honda HRC Castrol merekrut Fabio Quartararo dan Davide Brivio. Menurutnya, membajak dua sosok itu adalah langkah yang cerdas.

Quartararo akan bergabung dengan Honda HRC Castrol dari Yamaha. El Diablo punya rekam jejak mentereng dengan satu gelar juara dunia plus 11 kemenangan dan 32 podium dalam 144 balapan.

Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)

Sementara, Brivio masuk menggantikan Alberto Puig yang akan mengambil jabatan lebih tinggi. Pria asal Italia tersebut memiliki sentuhan ciamik dengan membawa Yamaha dan Suzuki jadi juara dunia.

1. Pembalap Top

Tidak heran bila Pernat begitu kagum dengan langkah Honda menggaet Quartararo. Menurutnya, sosok berkebangsaan Prancis tersebut adalah pembalap top, sejajar dengan Marc Marquez dan Pedro Acosta.

“Quartararo dan Brivio adalah rekrutan yang hebat,” puji Pernat, sebagaimana dimuat Motosan, Rabu (19/8/2026).

Quartararo adalah salah satu dari tiga pembalap luar biasa di MotoGP era ini, bersama dengan Marc Marquez dan Pedro Acosta,” imbuh pria asal Italia tersebut.