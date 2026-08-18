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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez soal Berdamai dengan Valentino Rossi: Sulit Cari Solusi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |00:21 WIB
Marc Marquez soal Berdamai dengan Valentino Rossi: Sulit Cari Solusi
Marc Marquez mengaku sulit mencari solusi untuk berdamai dengan Valentino Rossi (Foto: X/@MotoGP)
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RIVALITAS Marc Marquez dan Valentino Rossi mewarnai MotoGP dalam 11 tahun terakhir. Yang menarik, menurut The Baby Alien, mustahil mencari solusi untuk berdamai.

Relasi Marquez dengan Rossi sebetulnya adem ayem di awal. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu mengaku mengidolakan The Doctor sewaktu kecil.

1. MotoGP Malaysia 2015

Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)
Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

Semua berubah sejak MotoGP 2015. Puncak konflik keduanya terjadi di GP Malaysia, di mana Rossi menuduh Marquez macam-macam. Satu tendangan di Negeri Jiran mengakhiri hubungan baik itu.

Kedua sosok tersebut masih terus ada di grid MotoGP hingga Rossi pensiun pada 2021. Tapi, mereka hanya bertegur sapa secara formalitas saja tanpa ada keinginan untuk mengakrabkan diri lagi.

2. Sulit Cari Solusi

Satu dekade sudah lewat sejak tendangan Rossi ke Marquez di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Seruan agar keduanya berdamai pun terus bermunculan termasuk dari pihak Ducati Corse.

Tapi, Marquez justru mengatakan sulit untuk mencari solusi agar berdamai dengan Rossi. Sebab, perdamaian butuh keinginan yang sama dari kedua belah pihak yang bertikai.

 

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