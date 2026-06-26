Hasil Badminton Asia Junior Championships 2026: Indonesia Sikat Korea Selatan di Laga Perdana

Tim Bulu Tangkis Indonesia junior berhasil meraih kemenangan pada laga perdana Badminton Asia Junior Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

YATSUSHIRO – Tim Bulu Tangkis Indonesia junior berhasil meraih kemenangan pada laga perdana Badminton Asia Junior Championships 2026. Mereka mengalahkan Tim Bulu Tangkis Korea Selatan junior (2-0) di Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang, Jumat (26/6/2026).

Pada set pembuka, Halifia Usni Pratiwi/Aurelia Syakira Putri, Mayla Cahya Afilian Pratiwi, Fardhan Rainanda Joe, Raihan Daffa Edsel Pramono/Atresia Naufa Candani, serta Muhammad Rizki Mubarrok/Raihan Daffa Edsel Pramono tampil solid. Mereka membuat Korea Selatan kesulitan mengembangkan permainan hingga Indonesia unggul jauh.

Memasuki set kedua, Indonesia melakukan perubahan komposisi pemain di sektor ganda putri. Halifia/Aurelia kembali dipercaya turun, tetapi sempat kehilangan momentum setelah tertinggal 8-11 dari pasangan Korea Kim Han Bi/Yeo Seo Young.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Garuda Muda kehilangan fokus. Mayla berhasil membalikkan keadaan menjadi 22-17, sebelum keunggulan Indonesia terus melebar melalui kontribusi Fardhan, Moses Andar Simanjuntak/Atresia, serta Joseph Marcellino Kyta/Anju Siahaan.

"Di set satu, saya awal masuk lebih meningkatkan fokusnya main nothing to lose. Sudah masuk ke lapangan lebih fokus dan alhamdulillah bisa main enjoy," kata Mayla dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (26/6/2026).

"Di set dua, saya bertemu dengan lawan berbeda tapi saya lebih fokus menerapkan cara permainan yang kurang lebih sama," tambahnya.

Atresia menilai kemenangan tersebut didapat berkat keberanian dan konsistensi para pemain Indonesia. Ia menyebut perubahan pasangan di set kedua sempat membuat pola permainan berbeda, tetapi tim mampu beradaptasi.

"Mungkin tadi lebih dari ke fokus, berani dan mencoba konsisten saja dari sayanya. Dan lebih yakin walau set satu dan set dua berbeda pasangan," ujar Atresia.

Manajer Tim Indonesia, Eskar Denatara, menilai kemenangan atas Korea menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Menurutnya, laga pertama selalu memiliki tantangan tersendiri, terutama saat menghadapi lawan kuat.

"Pertama, kami bersyukur bahwa anak-anak bisa bermain dengan baik. Saya kira kemenangan ini sangat penting untuk menjadi modal secara psikis tentunya," kata Eskar.

Eskar juga mengapresiasi performa para pemain yang mampu memperbaiki permainan setelah sempat merasa gugup di awal pertandingan. Ia berharap para pemain tetap menjaga fokus ketika menghadapi laga selanjutnya.

"Dan kalau kita lihat tadi secara overall, anak-anak mampu mengeluarkan semua performa terbaik. Beberapa masih ada yang canggung di awal tetapi kemudian saat pertandingan sudah berjalan, mereka mampu mengatasi kecanggungan itu," tuturnya.