Indonesia Kalah di Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026, Manajer Soroti Tekanan

JAKARTA - Tim Indonesia tersingkir dari Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026. Tim Indonesia kalah dari Thailand dengan catatan skor 0-2 (48-55, 49-55).

1. Tersingkir di Perempatfinal

Pertemuan kedua tim itu dalam babak perempatfinal BAJC. Laga tersebut berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium, Senin (29/6/2026) pagi WIB.

Manajer Tim Indonesia Eskar Denatara mengatakan timnya harus mengakui ketangguhan Thailand dalam laga tersebut. Padahal, timnya sempat membuka asa lewat ganda putra Faizal Pangestu/Anju Siahaan yang unggul 11-7 di match pertama, set pertama. Namun, setelah itu pasukannya kehilangan poin.

Line up Indonesia vs Thailand di game kedua perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026

"Memang kita tahu hasil tidak seperti yang kita harapkan. Kalau dilihat tadi terutama di set kedua bagaimana sebetulnya nomor yang memang menjadi andalan untuk meraih poin ternyata lepas sehingga memberikan tambahan pressure bagi pemain selanjutnya," ucap Eskar dalam keterangannya.

Eskar mengatakan timnya akan melakukan sejumlah evaluasi setelah kegagalan dalam BAJC. Hal ini agar ke depannya para atlet bisa tampil lebih baik lagi.

"Saya kira banyak catatan pastinya namun yang paling utama adalah masih ada seminggu ke depan di nomor perorangan. Jadi kita akan coba maintain lagi baik dari sisi fisik, teknis, taktik dan terutama adalah mental biar mereka siap untuk tampil lagi," katanya.

"Performa belum yang terbaik tapi mereka sudah mencoba yang terbaik. Saya tetap apresiasi usaha anak-anak," tambahnya

2. Petik Hal Positif

Dia mengatakan secara hasil memang belum maksimal, tetapi tetap ada hal positif yang bisa dipetik tim Indonesia. Jadi, hal tersebut menjadi catatan tambahan yang dipetik dalam BAJC.