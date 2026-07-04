Fardhan Rainanda Joe Lolos ke Final Kejuaraan Asia Junior 2026 Usai Kalahkan Unggulan China

Fardhan Rainanda Joe Lolos ke Final Kejuaraan Asia Junior 2026 Usai Kalahkan Unggulan China (Dok PBSI)

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Fardhan Rainanda Joe, berhasil lolos ke babak final final Kejuaraan Asia Junior (Badminton Asia Junior Championships/BAJC) 2026. Ia lolos setelah mengalahkan wakil China, Luo Jing Yu.

Pertemuan keduanya berlangsung Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang, Sabtu (4/7/2026). Fardhan menang dalam pertandingan rubber game. Pertandingan berakhir dengan skor 21-16, 15-21, dan 23-21.

Jalannya Pertandingan

Fardhan berusaha tampil dengan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Namun, dia mendapatkan perlawanan ketat dari Luo yang membuat jalannya laga berjalan cukup menarik.

Performa apik Fardhan membuahkan hasil manis. Kepastian tersebut setelah dia mengalahkan Luo dengan poin 21-16.

Pada gim kedua, Luo berusaha bangkit dengan bermain lebih agresif. Performanya pun cukup menyulitkan Fardhan.