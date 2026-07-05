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Kisah Fardhan Rainanda, Pebulu Tangkis Indonesia yang Susah Payah Segel Tiket Final Badminton Asia Junior Championships 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |00:01 WIB
Kisah Fardhan Rainanda, Pebulu Tangkis Indonesia yang Susah Payah Segel Tiket Final Badminton Asia Junior Championships 2026
Tunggal putra Indonesia, Fardhan Rainanda. (Foto: PBSI)
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YATSUSHIRO — Tunggal putra Indonesia, Fardhan Rainanda Joe, harus berjuang ekstra keras melalui drama tiga gim demi mengamankan tempat di babak final Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026. Meski menguras fisik, ia berhasil menunjukkan performa luar biasa dalam laga semifinal yang berlangsung sengit tersebut.

Kepastian itu diraih setelah Fardhan mencatatkan kemenangan dramatis atas wakil China, Luo Jing Yu, dengan skor 21-16, 15-21, dan 23-21. Pertemuan mendebarkan kedua pemain ini berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang, Sabtu 4 Juli 2026.

1. Mentalitas Kuat di Poin Kritis

Fardhan mengakui bermain tiga gim tidak mudah karena menguras energi dan konsentrasi bermain. Akan tetapi, dia mampu mengatasi tekanan dengan baik hingga sukses menaklukkan Luo.

"Pertandingan hari ini menguras energi karena poinnya juga ketat dan lawan juga tidak mau kalah. Tekanan pasti ada karena di Asian Youth Games 2025 saya kalah lawan beliau, jadi motivasi untuk pertandingan tadi mau revans. Pelatih meyakinkan untuk bermain nothing to lose karena tidak ada yang tidak mungkin," kata Fardhan, dikutip Minggu (5/7/2026).

Fardhan Rainanda Joe. PBSI
Fardhan Rainanda Joe. PBSI

"Di game kedua, lapangan saya cukup licin jadi gerakan saya agak terkendala. Di akhir-akhir game tadi, pikiran dan mental serta dukungan dari rekan-rekan tim jadi kunci kemenangan saya," tambahnya.

 

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