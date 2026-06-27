Hasil Badminton Asia Junior Championships 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Perempatfinal Usai Hajar Makau!

Tim Bulu Tangkis Indonesia Junior berhasil melaju ke perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

YATSUSHIRO – Tim Bulu Tangkis Indonesia Junior berhasil melaju ke perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026! Mereka menaklukkan Tim Bulu Tangkis Makau Junior 55-16 dan 55-15.

Bermain di Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang, Sabtu (27/6/2026), Muhammad Rizki Mubarrok dan kawan-kawan menunjukkan performa solid sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberi kesempatan Makau berkembang.

Pada laga ini, Indonesia melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain. Radithya Bayu Wardhana dipercaya turun menggantikan Fardhan Rainanda Joe di sektor tunggal putra.

"Pertama kali dipercaya turun pasti senang. Tadi di lapangan memang laju shuttlecock-nya kencang dan kondisi lapangan berangin, saya harus cepat beradaptasi dan bersyukur tadi bisa langsung in," kata Radithya dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (27/6/2026).

Radithya mengaku tetap siap menjalankan tugas setelah mendapat kepercayaan dari pelatih. Ia juga menyebut setiap pemain harus siap karena format beregu membuat rotasi pasangan maupun pemain bisa terjadi.

"Di set kedua memang harusnya Joe yang turun tapi pelatih tetap mempercayakan saya dan saya harus selalu siap," ujar Radithya.

Sementara itu, Faizal Pangestu/Anju Siahaan tampil impresif saat dimainkan di nomor ganda putra pada set kedua. Mereka berhasil mencatat kemenangan telak 11-0 dan menjadi salah satu penampilan terbaik Indonesia di laga tersebut.

"Hari ini senang dan bersyukur bisa tampil baik, bisa bawa Indonesia ke perempatfinal. Tidak menyangka bisa menang 11-0, kami hanya fokus cari poin demi poin saja tadi," tutur Faizal.

Anju menambahkan, kesiapan pemain menjadi hal penting dalam kejuaraan beregu seperti ini. Ia menegaskan para pemain harus mampu beradaptasi dengan siapa pun pasangan yang diberikan.

"Kemarin saya turun Joseph, hari ini dengan pasangan asli saya, ya ini beregu jadi harus siap dipasangkan dengan siapa saja," ucap Anju.