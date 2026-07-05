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Hasil Final Kejuaraan Asia Junior 2026: Fardhan Rainanda Joe Gagal Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |12:07 WIB
Hasil Final Kejuaraan Asia Junior 2026: Fardhan Rainanda Joe Gagal Juara
Hasil Final Kejuaraan Asia Junior 2026: Fardhan Rainanda Joe Gagal Juara (Dok PBSI)
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JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Fardhan Rainanda Joe gagal menjadi juara pada Kejuaraan Asia Junior (Badminton Asia Junior Championships/BAJC) 2026. Fardhan Rainanda Joe kalah dari wakil China Hong Tian Yue pada pertandingan final. 

Pada pertandingan yang digelar di Yatsushiro City General Gymnasium, Yafwtsushiro, Jepang, Minggu (5/7/2026) pagi WIB, Fardhan Rainanda Joe kalah dengan poin 18-21 dan 19-21.

1. Jalannya Pertandingan

Fardhan dan Hong bermain dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Keduanya berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal pertandingan.

Fardhan sempat unggul 7-6 atas Hong. Hong langsung bereaksi untuk mengejar ketertinggalannya dengan bermain lebih ngotot.

Kerja keras Hong membuahkan hasil manis. Dia mampu mengalahkan Fardhan dengan catatan skor 21-18 pada gim pertama.

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