Hasil Final Kejuaraan Asia Junior 2026: Fardhan Rainanda Joe Gagal Juara

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Fardhan Rainanda Joe gagal menjadi juara pada Kejuaraan Asia Junior (Badminton Asia Junior Championships/BAJC) 2026. Fardhan Rainanda Joe kalah dari wakil China Hong Tian Yue pada pertandingan final.

Pada pertandingan yang digelar di Yatsushiro City General Gymnasium, Yafwtsushiro, Jepang, Minggu (5/7/2026) pagi WIB, Fardhan Rainanda Joe kalah dengan poin 18-21 dan 19-21.

1. Jalannya Pertandingan

Fardhan dan Hong bermain dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Keduanya berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal pertandingan.

Fardhan sempat unggul 7-6 atas Hong. Hong langsung bereaksi untuk mengejar ketertinggalannya dengan bermain lebih ngotot.

Kerja keras Hong membuahkan hasil manis. Dia mampu mengalahkan Fardhan dengan catatan skor 21-18 pada gim pertama.