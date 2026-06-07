Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |10:17 WIB
Lolos Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers
Raymond dan Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers (Foto: Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, berhasil memastikan tempat di final Indonesia Open 2026. Keduanya pun mengaku terharu dengan dukungan luar biasa yang diberikan para badminton lovers sepanjang turnamen berlangsung. 

Kepastian melangkah ke partai puncak didapat setelah Raymond/Joaquin menaklukkan rekan senegaranya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 pada laga semifinal. Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). 

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

1. Terharu dengan Dukungan Badminton Lovers 

Joaquin mengaku sangat bersyukur dapat meraih kemenangan dan menjaga peluang mereka meraih prestasi di ajang Indonesia Open 2026. Ia menilai hasil positif tersebut tidak lepas dari dukungan besar yang diberikan para pencinta bulu tangkis Indonesia.

"Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan, masih diberi kemenangan dan tidak ada yang cedera," ujar Joaquin usai pertandingan.

Pemain muda itu juga secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada para penonton yang tetap bertahan hingga larut malam untuk memberikan dukungan langsung di Istora.

"Terima kasih buat para badminton lovers yang sudah rela nungguin kita sampai malam, sampai jam sebelas malam buat nonton kami main. Saya mengucapkan terima kasih," lanjutnya.

2. Raymond Sebut Kesempatan Emas Tak Datang Dua Kali

Di sisi lain, Raymond mengakui pertandingan melawan Sabar/Reza berjalan sangat sulit. Menurutnya, kedua pasangan sama-sama menampilkan permainan terbaik sehingga duel berlangsung sengit, terutama pada gim kedua.

"Tadi pertandingannya menurut saya ya luar biasalah bisa melawan Mas Reza dan  Sabar lagi. Di set kedua poinnya memang cukup ketat ya, cukup ketat sampai enam belas sama," kata Raymond.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223078//jonatan_christie-f28c_large.jpg
Jonatan Christie Tak Mau Jemawa Jelang Final Indonesia Open 2026: Nikmati Permainan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223063//ranking_bwf_jonatan_christie_vs_victor_lai_jelang_indonesia_open_2026-Z1tD_large.jpg
Adu Ranking BWF Jonatan Christie vs Victor Lai Jelang Final Indonesia Open 2026, Bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223024//an_se_young_lolos_ke_final_indonesia_open_okezone-mAyv_large.jpg
Kalahkan Chen Yufei, An Se Young Ngaku Beruntung Lolos ke Final Indonesia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223060//jadwal_siaran_langsung_final_indonesia_open_2026_okezone-Kcv4_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2026: Jonatan Christie dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Main, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223059//raymond_indra_lolos_final_indonesia_open_2026_humas_pp_pbsi-8jH5_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Lolos ke Final Usai Hajar Sabar/Reza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223027//jonatan_christie_lolos_ke_final_indonesia_open_2026_pbs-X2x9_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Lolos ke Final, Siap Tantang Victor Lai!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement