Lolos Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers

Raymond dan Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers (Foto: Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, berhasil memastikan tempat di final Indonesia Open 2026. Keduanya pun mengaku terharu dengan dukungan luar biasa yang diberikan para badminton lovers sepanjang turnamen berlangsung.

Kepastian melangkah ke partai puncak didapat setelah Raymond/Joaquin menaklukkan rekan senegaranya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 pada laga semifinal. Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

1. Terharu dengan Dukungan Badminton Lovers

Joaquin mengaku sangat bersyukur dapat meraih kemenangan dan menjaga peluang mereka meraih prestasi di ajang Indonesia Open 2026. Ia menilai hasil positif tersebut tidak lepas dari dukungan besar yang diberikan para pencinta bulu tangkis Indonesia.

"Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan, masih diberi kemenangan dan tidak ada yang cedera," ujar Joaquin usai pertandingan.

Pemain muda itu juga secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada para penonton yang tetap bertahan hingga larut malam untuk memberikan dukungan langsung di Istora.

"Terima kasih buat para badminton lovers yang sudah rela nungguin kita sampai malam, sampai jam sebelas malam buat nonton kami main. Saya mengucapkan terima kasih," lanjutnya.

2. Raymond Sebut Kesempatan Emas Tak Datang Dua Kali

Di sisi lain, Raymond mengakui pertandingan melawan Sabar/Reza berjalan sangat sulit. Menurutnya, kedua pasangan sama-sama menampilkan permainan terbaik sehingga duel berlangsung sengit, terutama pada gim kedua.

"Tadi pertandingannya menurut saya ya luar biasalah bisa melawan Mas Reza dan Sabar lagi. Di set kedua poinnya memang cukup ketat ya, cukup ketat sampai enam belas sama," kata Raymond.