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Ducati Harus Juara Dunia MotoGP 2026, Michele Pirro Pilih Marc Marquez ketimbang Fabio Di Giannantonio

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |03:27 WIB
Ducati Harus Juara Dunia MotoGP 2026, Michele Pirro Pilih Marc Marquez ketimbang Fabio Di Giannantonio
Pembalap penunggang motor Ducati wajib juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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MICHELE Pirro menginginkan gelar juara dunia di kategori pembalap pada MotoGP 2026 tetap jatuh ke penunggang motor Ducati Desmosedici GP. Tapi, ia lebih memilih Marc Marquez ketimbang Fabio Di Giannantonio yang notabene sama-sama dari Italia.

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 menghangat. Saat ini, Jorge Martin memuncaki klasemen dengan dengan 240 poin dari 12 seri yang telah digelar hingga GP Inggris 2026 pekan lalu.

Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)
Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)

Posisi dua dihuni Marco Bezzecchi dengan 209 poin lalu Ai Ogura di urutan tiga dengan 203 angka. Ketiganya memastikan Aprilia Racing menguasai tangga teratas di MotoGP 2026.

1. Ducati

Sementara, pembalap terbaik Ducati adalah Marc Marquez di urutan empat dengan 200 poin. Tepat di bawahnya ada Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dengan 199 angka.

Sebagai pembalap penguji Ducati Corse, Pirro menginginkan juara dunia tetap berasal dari tim yang dibelanya. Sosok tersebut adalah Marquez!

“Sangat jelas kalau saya harus bertaruh, saya akan bertaruh untuk Marquez. Dia adalah pembalap yang akan tetap bersama Ducati (musim depan),” tegas Pirro, disitat dari Motosan, Selasa (18/8/2026).

 

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