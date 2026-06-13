Pembalap Astra Honda Siap Menggila di ARRC Motegi 2026

JAKARTA - Astra Honda Racing Team (AHRT) optimis melesat kencang di putaran ketiga Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026. Putaran ketiga berlangsung di Mobility Resort Motegi, Jepang, pada 12–14 Juni 2026.

1. Siap Melesat di ARRC Motegi

Pembalap binaan Astra Honda akan mengandalkan lini CBR series yaitu CBR250RR, CBR600RR, dan CBR1000RR-R.



Bekal positif dari seri Buriram menjadi bahan bakar semangat AHRT untuk tampil lebih kencang dan kompetitif. CBR series akan tampil di tiga kelas utama yaitu Asia Production (AP) 250, Supersport (SS) 600, dan Asia Superbike (ASB) 1000.

Pada putaran ketiga ini para pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) bertekad memperkuat posisi di klasemen sementara dan terus mengukir prestasi di pentas Asia.

Di kelas AP250, bersama CBR250RR Rheza Danica Ahrens siap kembali merebut podium akhir pekan nanti. Bermodalkan podium pada seri sebelumnya di Buriram dan posisi kedua klasemen sementara, pebalap asal Yogyakarta ini siap memaksimalkan performa CBR250RR untuk meraih hasil terbaik di Motegi.

"Saya tidak sabar menghadapi round 3 di Motegi. Sebagai salah satu sirkuit favorit saya, kemenangan tentu menjadi target. Saya dan tim akan tampil maksimal untuk memberikan yang terbaik. Terus dukung kami," ujar Rheza, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pembalap Astra Honda Irfan Ardiansyah dan Rheza Danica Ahrens (Astra Honda)

Mendampingi Rheza, Irfan Ardiansyah kembali dipercaya turun bersama CBR250RR sebagai pebalap pengganti Muhammad Badly Ayatullah yang masih dalam masa pemulihan cedera. Terus menunjukkan progress sejak turun di Buriram, Irfan bertekad tampil lebih kencang dan memanfaatkan penuh potensi CBR250RR di Motegi.

"Pada round 3 Jepang kali ini saya akan tampil lebih baik. Semoga semua berjalan lancar sehingga selama balapan akhir pekan ini saya bisa mendapatkan hasil yang positif. Doakan saya," ungkap Irfan.