Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250

BURIRAM – Fadillah Arbi Aditama bicara kunci suksesnya menjadi juara Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025) kelas Asia Production 250 (AP250). Apalagi, ini adalah gelar juara pertama dalam kariernya.

Arbi sukses memenangi balapan 1 putaran terakhir ARRC 2025 AP250 di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Sabtu 6 Desember 2025. Pembalap Astra Honda Racing Team itu mengunci gelar juaranya dengan gaya.

1. Bersyukur dan Berterima Kasih

Berkat kemenangan itu, Arbi mengumpulkan 196 poin di klasemen ARRC 2025 AP250. Ia unggul mutlak atas sang pesaing Izam Ikmal dari Malaysia. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu bersyukur bisa jadi juara.

"Ya Arbi sangat bersyukur alhamdulillah bisa dapat juara di seri ini, ini semua perjualangan keras ini tentunya buat semua keluarga Arbi yang telah mendukung, teman-teman, khususnya di Astra Honda Racing ini, sama tim AP 250 yang sudah membantu Arbi dari awal musim," kata Arbi kepada Okezone di garasi tim, Sabtu 6 Desember 2025.

"Alhamdulillah Arbi di race ini dapat me-manage race dengan baik dan finis di urutan pertama. Ini adalah gelar juara pertama Arbi, dan Arbi berharap di tahun-tahun berikutnya akan datang gelar juara di kelas lain," imbuh pembalap asal Purworejo itu.