Hasil Race 1 ARRC 2025: Fadillah Arbi Juara Asia AP250, Adenanta Putra Masih Harus Berjuang

BURIRAM – Fadillah Arbi Aditama sukses menjadi juara Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025) kelas Asia Production 250 (AP250). Sementara itu, Mohammad Adenanta Putra gagal finis pada race 1 kelas Supersport 600 (SS600).

Race 1 seri terakhir ARRC 2025 itu digelar di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Sabtu (6/12/2025) siang WIB. Arbi start dari posisi 2 kelas AP250 sementara Adenanta memulai dari urutan 7 di kelas SS600.

1. Arbi Aditama Juara Asia!

Arbi sukses menjadi juara usai memenangi balapan 1 kelas AP250. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu sekaligus mengunci gelar juara Asia yang pertama dalam kariernya.

Rider Astra Honda Racing Team itu sebetulnya hanya perlu menjaga selisih poin dengan Izam Ikmal di posisi dua. Sebelum lomba, Arbi unggul 36 poin. Ia cukup kehilangan maksimal 10 poin jika ingin menjadi juara.

Namun, Arbi tetap tancap gas. Ia mampu mengalahkan lawan-lawannya dan merebut posisi terdepan saat finis. Alhasil, ia dipastikan jadi juara dengan 1 seri tersisa atau balapan kedua yang digelar esok hari, Minggu 7 Desember 2025 siang WIB.