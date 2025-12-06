Hasil Kualifikasi ARRC 2025: Arbi Aditama Start Posisi 2, Adenanta Putra Harus Kerja Keras

BURIRAM - Hasil Kualifikasi Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025) sudah diketahui. Fadillah Arbi Aditama akan start dari posisi 2 di kelas Asia Production 250 (AP250) sedangkan Mohammad Adenanta Putra memulai lomba dari posisi 7.

Sesi kualifikasi tersebut dihelat di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Sabtu (6/12/2025) pagi WIB. Arbi dan Adenanta yang membela Astra Honda Racing Team (AHRT) tengah berjuang di jalur juara.

1. Ardi Aditama Start Posisi 2

Di kelas AP250, Arbi sukses menempati posisi start kedua. Ia mencetak waktu terbaik 1 menit 51,959 detik. Ia tertinggal 0,629 detik dari peraih pole position Krittapat Keankum.

Namun, posisi start Arbi cukup menguntungkan. Sang pesaing di klasemen, Izam Ikmal, hanya akan memulai lomba dari urutan 8. Situasi ini cukup menguntungkan buat pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut.

Arbi hanya perlu menjaga selisih poinnya menjadi 26 dengan Izam untuk mengunci gelar juara di balapan 1. Saat ini, ia sudah unggul hingga 36 angka di papan klasemen ARRC 2025 AP250.