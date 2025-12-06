Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi ARRC 2025: Arbi Aditama Start Posisi 2, Adenanta Putra Harus Kerja Keras

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |10:57 WIB
Hasil Kualifikasi ARRC 2025: Arbi Aditama Start Posisi 2, Adenanta Putra Harus Kerja Keras
Fadillah Arbi Aditama start kedua di ARRC 2025. (Foto: Astra Honda Racing Team)
A
A
A

BURIRAM - Hasil Kualifikasi Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025) sudah diketahui. Fadillah Arbi Aditama akan start dari posisi 2 di kelas Asia Production 250 (AP250) sedangkan Mohammad Adenanta Putra memulai lomba dari posisi 7.

Sesi kualifikasi tersebut dihelat di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Sabtu (6/12/2025) pagi WIB. Arbi dan Adenanta yang membela Astra Honda Racing Team (AHRT) tengah berjuang di jalur juara.

1. Ardi Aditama Start Posisi 2

Fadillah Arbi Aditama start kedua di ARRC 2025 AHM

Di kelas AP250, Arbi sukses menempati posisi start kedua. Ia mencetak waktu terbaik 1 menit 51,959 detik. Ia tertinggal 0,629 detik dari peraih pole position Krittapat Keankum.

Namun, posisi start Arbi cukup menguntungkan. Sang pesaing di klasemen, Izam Ikmal, hanya akan memulai lomba dari urutan 8. Situasi ini cukup menguntungkan buat pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut.

Arbi hanya perlu menjaga selisih poinnya menjadi 26 dengan Izam untuk mengunci gelar juara di balapan 1. Saat ini, ia sudah unggul hingga 36 angka di papan klasemen ARRC 2025 AP250.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188088/adenanta_putra-Kw8p_large.jpg
Unggul Tipis, Adenanta Putra Prediksi Persaingan Juara ARRC 2025 SS600 Sangat Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188087/fadillah_arbi_aditama-AdMV_large.jpg
Di Ambang Juara ARRC 2025 AP250, Fadillah Arbi Aditama Fokus Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044/anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188026/pubg_mobile_dan_porsche-lMS7_large.jpg
Resmi Meluncur, Porsche 918 Spyder dan Model Ikonis Lain Hadir di PUBG MOBILE!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187885/kemenpora_dan_koni_pusat_jalin_kerja_sama-5Cdm_large.jpg
Kemenpora dan KONI Kolaborasi Matangkan Format Baru PON: Fokus pada Cabang Olahraga Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187845/erick_thohir_bertemu_marciano_norman-6S5l_large.jpg
Kemenpora dan KONI Pusat Sepakat Kuatkan Sinergitas, Siapkan Program Bersama demi Prestasi Olahraga Nasional
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement