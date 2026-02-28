Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Skuad Yamaha Racing Indonesia 2026 Resmi Meluncur, Siap Guncang Panggung Balap Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |09:56 WIB
Skuad Yamaha Racing Indonesia 2026 Resmi Meluncur, Siap Guncang Panggung Balap Dunia
Yamaha Racing Indonesia luncurkan skuad balap untuk 2026. (Foto: Instagram/yamaharacingidn)
A
A
A

JAKARTA – Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi memperkenalkan armada tempur Yamaha Racing Indonesia (YRI) untuk musim balap 2026. Dalam seremoni yang digelar di Jakarta pada Jumat 27 Februari 2026, pabrikan berlogo garpu tala ini mengumumkan tujuh talenta berbakat yang akan mengibarkan bendera Merah Putih di empat kejuaraan internasional bergengsi, mulai dari level Asia hingga kejuaraan dunia.

Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru dengan hadirnya Aldi Satya Mahendra yang naik kelas ke World Supersport (WSSP) menggunakan Yamaha YZF-R9. Langkah ini diikuti oleh Arai Agaska Dibani Laksana yang akan melakoni debut di World Sportbike dengan Yamaha YZF-R7.

Sementara itu, untuk ajang Asia Road Racing Championship (ARRC), Yamaha menurunkan duo Wahyu Nugroho dan M. Faerozi di kelas SS600, serta Candra Hermawan dan M. Fadhil Musyavi di kelas AP250. Skuad ini kian lengkap dengan kehadiran pembalap belia 13 tahun, Sabian Fathul Ilmi, di ajang Yamaha R3 bLU cRU Asia-Pacific Championship.

1. Dominasi Global

Keberhasilan program pembinaan Yamaha Racing Indonesia telah tervalidasi lewat prestasi fenomenal Aldi Satya Mahendra. Belum lama ini, Aldi mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di World Supersport pada seri perdana di Phillip Island, Australia.

Hasil tersebut menempatkannya di peringkat 5 klasemen sementara dan menjadi bukti bahwa standar latihan fisik serta teknis YRI telah sejajar dengan level Eropa.

Yamaha Racing Indonesia luncurkan skuad balap untuk 2026. (Foto: Instagram/yamaharacingidn)
Yamaha Racing Indonesia luncurkan skuad balap untuk 2026. (Foto: Instagram/yamaharacingidn)

"Keberhasilan kami di World Supersport dan ajang internasional lainnya menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan Yamaha Racing Indonesia berjalan efektif dan terarah. Prestasi ini bukanlah hasil kerja satu individu, melainkan kolaborasi kuat antara pembalap, tim, engineer, manajemen, sponsor, pemerintah dan dukungan para pecinta motorsport Indonesia," ungkap Johannes B.M. Siahaan, Assistant General Manager CS Division PT YIMM dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (28/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/43/3203980/lindswell_kwok-so9T_large.jpg
Kisah Mualaf Lindswell Kwok, Temukan Hidayah di Balik Gemerlap Emas Wushu Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/43/3203915/erick_thohir_pastikan_kemenpora_berikan_perlindungan_kepada_atlet_kemenpora-kKTJ_large.jpg
Kemenpora Buka Layanan Pengaduan bagi Atlet yang Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/43/3203746/mike_tyson-ANFQ_large.jpg
Kisah Mualaf Mike Tyson, Temukan Kedamaian Usai Mengenal Islam di Balik Jeruji Besi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/43/3203682/hendra_basir_bantah_telah_melakukan_pelecehan_kepada_atlet_panjat_tebing_klubimsjakarta-tjxO_large.jpg
Hendra Basir Bantah Tuduhan Pelecehan Seksual kepada Atlet Panjat Tebing, Begini Katanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/43/3202105/mikaela_shiffrin-k0PJ_large.jpg
Kisah Mikaela Shiffrin, Ratu Ski Alpen Supercantik Asal AS yang Tampil di Olimpiade Musim Dingin 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/43/3201940/musa_perbasi_jabar-Dvki_large.jpg
Terkait Hasil Musda Perbasi Jabar, Pengcab Kota Bekasi Sampaikan Catatan Kritis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement