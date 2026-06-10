Fabio Di Giannantonio Operasi Jari Kelingking, Siap Tampil di MotoGP Ceko 2026

Fabio Di Giannantonio Operasi Jari Kelingking, Siap Tampil di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@fabiodiggia49)

JAKARTA - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio harus naik meja operasi untuk pemulihan cedera jari kelingking tangan kiri. Meski begitu, ia siap ikut balapan pada MotoGP Ceko 2026 pekan depan.

1. Operasi Jari Kelingking

Fabio Di Giannantonio menjalani prosedur di Roma, Italia pada Senin (8/6/2026) guna memulihkan cedera jari kelingking tangan kirinya.

Kini, Di Giannantonio mengumumkan jari kelingkingnya telah pulih.

"Fabio Di Giannantonio dibawa kemarin sore untuk menjalani operasi penggantian perban pada kulit jari kelingking tangan kirinya di Rumah Sakit Internasional UPMC Salvator Mundi di Roma," bunyi pernyataan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di media sosial, melansir laman MotoGP, Rabu (10/6/2026).

Fabio Di Giannantonio. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Ia mengalami cedera di Sirkuit Barcelona, Catalunya, sebelum meraih kemenangan MotoGP keduanya.

"Prosedur tersebut dilakukan oleh dr. Ornelli dengan tujuan mengobati cedera yang dialami dalam kecelakaan yang terjadi selama balapan di Barcelona," katanya.

Pembalap bernomor 49 itu diperkirakan sudah dapat ikut balapan pada agenda MotoGP pekan depan di Brno, Ceko, pada 19-21 Juni.