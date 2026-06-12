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HOME SPORTS MOTOGP

Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |04:23 WIB
Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda
Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda (x/lcr_team)
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JAKARTA - Cal Crutchlow masih akan berperan sebagai pembalap pengganti untuk Johann Zarco pada balapan di MotoGP Ceko dan Belanda 2026. Pasalnya, Zarco masih mengalami cedera. 

1. Masih Gantikan Zarco

Castrol Honda LCR telah mengonfirmasi hal ini. Balapan MotoGP Brno dan Assen akan digelar pada 19-21 Juni dan 26-28 Juni.

"Castrol Honda LCR telah mengonfirmasi bahwa Cal Crutchlow masih menjalankan peran sebagai pembalap pengganti untuk Johann Zarco pada balapan MotoGP di Brno dan Assen," melansir laman MotoGP, Jumat (12/6/2026).

Pemenang tiga kali Grand Prix itu telah menggantikan Zarco di Mugello dan Balaton Park sejauh ini. Untuk penampilan ketiganya pada 2026, Crutchlow yang berusia 40 tahun tersebut akan kembali ke sirkuit.

MotoGP 2026 (Foto: MotoGP)
MotoGP 2026 (Foto: MotoGP)

Ia meraih podium pertamanya pada 2012 di sirkuit tersebut. Selain itu, kemenangan perdananya pada 2016 juga terjadi di Brno.

Satu pekan kemudian, pembalap bernomor 35 tersebut bakal kembali beraksi di Sirkuit TT Assen. Di tempat itu, ia merayakan podium pada 2013. 

Diketahui, Cal Crutchlow sudah dua kali balapan sebagai pengganti Zarco. 

Pada MotoGP Italia, ia gagal finis. Sementara pada MotoGP Hungaria 2026, Cal Crutchlow finish di urutan buncit. 

 

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