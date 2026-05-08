5 Pembalap Indonesia Siap Menggila pada ARRC 2026 di Sirkuit Buriram Thailand, Siapa Saja?

SEBANYAK lima pembalap Indonesia yang membela Astra Honda Racing Team (AHRT) kembali berlaga pada putaran kedua Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, pada 8–10 Mei 2026. Memiliki bekal positif pada seri pembuka Sepang, para pembalap AHRT optimistis tampil lebih kompetitif dan siap membidik podium pada putaran kedua ini.

1. Turun di 3 Kelas Bergengsi

Menatap putaran kedua dengan level kepercayaan diri yang meningkat, AHRT menurunkan deretan pembalap kebanggaan Indonesia di tiga kelas utama ARRC yakni Asia Superbike (ASB) 1000, Supersport (SS) 600, dan Asia Production (AP) 250.

Rheza Dhanica (123) turun di Asia Production. (Foto: AHRT)

Di kelas Asia Production (AP) 250, Rheza Danica Ahrens yang sukses meraih podium pada seri sebelumnya, siap melanjutkan tren positif. Atas pengalaman dan performa yang terus meningkat, Rheza berada di urutan kedua klasemen sementara dengan total perolehan 31 poin menargetkan hasil terbaik di Thailand.

Bersama CBR250RR Rheza akan berduet dengan Irfan Ardiansyah, yang tampil sebagai pembalap pengganti Muhammad Badly Ayatullah yang saat ini dalam tahap pemulihan cedera. Badly tidak dapat mengikuti balapan akibat cedera yang dialaminya pada seri sebelumnya di Sepang. Tim AHRT tetap memberikan dukungan penuh untuk proses pemulihan Badly agar dapat segera kembali ke lintasan pada seri berikutnya.

“Untuk round dua yang berlangsung di Buriram kali ini, saya akan berusaha tampil sebaik mungkin untuk meraih kemenangan. Semoga semua hal berjalan sesuai rencana untuk mendukung saya meraih kemenangan di Thailand,” ujar Rheza.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astra Honda Motor karena telah memberi kesempatan dan kepercayaan sebagai rider pengganti di round dua ini. Saya akan melakukan yang terbaik dan menggunakan semua pengalaman untuk membantu tim mendapatkan hasil yang maksimal,” ungkap Irfan.