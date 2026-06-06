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Jadwal Semifinal Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Siap Berlaga

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |08:39 WIB
Jadwal Semifinal Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Siap Berlaga
Jadwal Semifinal Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Siap Berlaga (Dok PBSI)
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JAKARTA - Jadwal wakil Indonesia di semifinal Indonesia Open 2026 akan diulas dalam artikel ini. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak semifinal Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, hari ini, Sabtu (6/6/2026). 

1. Indonesia Kirim 4 Wakil di Indonesia Open 2026

Keempat wakil Indonesia yang lolos ke babak semifinal adalah Jonatan Christie, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Sabar Karyaman/M. Reza Pahlevi, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Jonatan Christie akan membuka perjuangan pebulu tangkis Merah-Putih pada hari ini di babak semifinal. Ia akan menghadapi wakil Thailand Panitchaphon Teeraratsakul. 

Pertandingan tersebut menjadi peluang bagi Jonatan untuk terus menjaga asa meraih gelar juara perdana di ajang Indonesia Open.

Jonatan Christie Incar juara Perdana di Indonesia Open 2026 (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Jonatan Christie Incar juara Perdana di Indonesia Open 2026 (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Wakil Indonesia selanjutnya yang akan bertanding pada babak semifinal Indonesia Open 2026 adalah pasangan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Pasangan ini akan berjumpa wakil China Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. 

Rachel/Febi akan menghadapi pertandingan sulit. Pasalnya, lantaran lawannya adalah ganda terbaik dunia saat ini. 

Pada ganda putra, dua wakil Indonesia harus saling bunuh. Sabar/Reza jumpa Raymond/Joaquin di babak semifinal Indonesia Open 2026. 

Sabar/Reza berhasil mengamankan tiket semifinal usai menumbangkan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi. Sementara Raymond/Joaquin maju ke babak 4 besar usai menumbangkan jagoan Jepang, unggulan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

 

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