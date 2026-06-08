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Gagal Juara Indonesia Open 2026, Jonatan Christie Blak-blakan Mau Menjauh dari Bulu Tangkis

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |10:34 WIB
Gagal Juara Indonesia Open 2026, Jonatan Christie Blak-blakan Mau Menjauh dari Bulu Tangkis
Jonatan Christie blak-blakan mau menjauh dari bulu tangkis untuk sementara waktu (Foto: Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA – Jonatan Christie mengambil keputusan untuk rehat sejenak dari dunia bulu tangkis usai menjadi runner up di Indonesia Open 2026 Super 1000. Pemain non-Pelatnas PBSI itu tampak ingin menenangkan pikiran.

Jonatan harus mengakui keunggulan Victor Lai pada babak final tunggal putra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Juni 2026 malam WIB. Ia takluk dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21.

1. Permohonan Maaf

Jonatan Christie di Indonesia Open 2026 (Cikal Bintang)

Selepas pertandingan, Jojo secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung. Pasalnya, ia tidak mampu mempersembahkan gelar juara di hadapan publik sendiri.

"Maaf, kembali saya belum bisa memberikan hasil yang paling maksimal, yaitu medali emas. Tapi ya, ini yang bisa saya lakukan, ini yang bisa saya perbuat. Jadi ya, terima kasih banyak," kata Jonatan, dikutip Senin (8/6/2026).

Sebatas informasi di tengah jalannya pertandingan Jonatan sempat mendapatkan kartu kuning dari wasit. Namun, menurutnya hukuman tersebut sama sekali bukan penyebab utama dari penurunan performanya yang drastis pada gim kedua.

"Enggak ada pengaruh dengan kartu kuning. Ya memang saya merasa memang tekanan dari awal main. Ketegangannya juga cukup terasa besar. Dan ya, saya rasa saya enggak bisa mengatasi hal tersebut di dalam lapangan tadi. Itu saja," aku Jonatan.

 

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