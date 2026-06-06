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Indonesia Open 2026: Kalah dari Chen Yufei, Putri KW Ungkap Kelebihan sang Lawan

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |00:15 WIB
Indonesia Open 2026: Kalah dari Chen Yufei, Putri KW Ungkap Kelebihan sang Lawan
Putri KW mengungkap kelebihan seorang Chen Yufei di atas lapangan (Foto: Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) lagi-lagi harus mengakui keunggulan Chen Yufei di perempatfinal Indonesia Open 2026 Super 1000. Ia melihat ada kelebihan yang bisa dipelajari.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026, Putri dipaksa menyerah dalam laga sengit yang berakhir dengan skor ketat 13-21 dan 20-22. Ia mengaku, salah satu ujian terberat sepanjang laga adalah meredam fokus yang kuat dari Chen.

Chen Yufei. ig/chenyufeiii

Hal itu terlihat ketika Chen berhasil mengejar ketertinggalan dari Putri pada detik-detik awal permainan. Padahal, sebelumnya skor pertandingan cukup ketat yakni 6-6 dan 7-7.

1. Fokus

Putri menilai konsistensi permainan yang ditunjukkan Chen di poin-poin kritis membuat sang lawan berhasil mengejar ketertinggalan dan mengimbangi permainannya. Hingga akhirnya, wakil China itu memaksanya merelakan tiket babak semifinal Indonesia Open 2026.

“Fokusnya itu, walaupun ketinggalan, dia tetap masih berusaha mendapatkan satu poin, walaupun ketinggalannya cukup jauh, tapi dia dari fokus dan konsisten bermainnya itu sangat kuat,” kata Putri, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Di sisi lain, tunggal putri asal Tangerang itu mengakui masih sering melakukan kesalahan sendiri. Pola permainan yang kurang rapi tersebut berimbas dengan banyaknya hilang poin dan momentum.

 

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