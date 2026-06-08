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Perasaan Victor Lai Usai Kalahkan Jonatan Christie dan Ukir Sejarah Baru di Indonesia Open 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |20:46 WIB
Perasaan Victor Lai Usai Kalahkan Jonatan Christie dan Ukir Sejarah Baru di Indonesia Open 2026
Tunggal putra asal Kanada, Victor Lai. (Foto: PBSI)
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JAKARTA – Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, wakil dari Kanada berhasil naik ke podium tertinggi di ajang Indonesia Open. Prestasi fenomenal ini diukir oleh pemain muda di sektor tunggal putra, Victor Lai, setelah sukses menumbangkan andalan tuan rumah, Jonatan Christie, di babak final Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026.

Bermain di hadapan publik Istora Senayan, Jakarta, Victor Lai tampil gemilang dan menyudahi perlawanan Jonatan dengan dua gim langsung lewat skor 21-19 dan 21-8. Kemenangan ini sekaligus menobatkan dirinya sebagai pelopor keberhasilan bulu tangkis Kanada di turnamen level Super 1000 tersebut.

1. Kunci Kemenangan

Bagi Victor Lai, memenangkan laga final di Indonesia bukan sekadar urusan taktik di atas lapangan, melainkan juga perjuangan mental melawan atmosfer Istora yang terkenal magis dan mengintimidasi pemain lawan.

“Saya rasa hal tersulit hari ini adalah mengatasi tekanan dari penonton. Sangat bising dan setiap kali Jonatan memenangkan poin, rasanya saya bahkan tidak bisa mendengar suara saya sendiri karena sangat, sangat bising,” ungkap Lai usai juara, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Senin (8/6/2026).

Tunggal putra Kanada, Victor Lai (kanan). (Foto: PBSI)
Tunggal putra Kanada, Victor Lai (kanan). (Foto: PBSI)

Meski sempat tertekan oleh gemuruh suporter Indonesia, Lai mencoba tetap tenang. Ia menyadari bahwa status sebagai pemain favorit tuan rumah justru menjadi beban tersendiri bagi sang lawan.

“Tapi Jonatan juga punya tekanan sebagai favorit tuan rumah. Jadi menurut saya, hal terpenting adalah tetap fokus dan mengabaikan kebisingan tersebut dan percaya bahwa saya bisa, saya bisa menang,” tambah tunggal putra Kanada tersebut.

 

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