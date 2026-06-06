Evaluasi Putri KW Usai Kandas di Perempatfinal Indonesia Open 2026: Harus Tingkatkan Fokus dan Fisik

Putri KW membeberkan evaluasi terhadap dirinya sendiri usai gagal di Indonesia Open 2026 (Foto: Okezone/Niko Prayoga)

JAKARTA – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) mengakui beberapa aspek yang harus ditingkatkan olehnya usai tersingkir di perempatfinal Indonesia Open 2026 Super 1000. Ia belajar banyak dari pertandingan melawan Chen Yufei tersebut.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026, Putri dipaksa menyerah dalam laga sengit yang berakhir dengan skor ketat 13-21 dan 20-22. Kekalahan tersebut rupanya menjadi pembelajaran tersendiri.

1. Fokus dan Fisik

Putri mengungkapkan perlu fokus lebih saat bermain di lapangan. Selain itu, ia juga menilai butuh meningkatkan fisik dan cara berpikir. Hal itu dilakukan guna mengimbangi fokus yang kuat terutama dalam laga yang menguras tenaga dan energi.

“Kalau dari saya sendiri, paling dari segi fisik, terutama juga dari cara berpikirnya. Menurut saya, fokus di lapangan itu benar-benar sangat menguras tenaga juga,” kata Putri, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Pemain asal Tangerang itu mengakui berlaga di babak perempatfinal memiliki banyak tantangan, apalagi, dengan lawan yang cukup kompeten. Karena itu, ia tidak boleh hilang fokus saat bertanding.

“Jadi melawan top four, menurut saya benar-benar harus fokusnya dari awal, kami enggak bisa hilang-hilangan. Karena kalau sekali hilang, langsung kesempatan dia ada. Jadi kalau sudah dapat, harus makan dia terus, jangan sampai lepas,” ucap Putri.