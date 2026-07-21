Marc Marquez atau Jorge Martin Juara MotoGP 2026, Bos Ducati: Gelar Ditentukan Kualitas Pembalap!

PERSAINGAN MotoGP 2026 dinilai semakin terbuka setelah Ducati dan Aprilia menunjukkan performa yang berimbang sepanjang paruh pertama musim. Bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, bahkan menilai perebutan gelar juara dunia kini ditentukan kualitas pembalap dibandingkan keunggulan motor.

Ajang MotoGP 2026 menjadi musim terakhir penggunaan mesin berkapasitas 1.000 cc sebelum regulasi baru bermesin 850 cc diberlakukan mulai musim depan. Sepanjang paruh pertama kompetisi, Ducati dan Aprilia bergantian mendominasi jalannya balapan.

1. Persaingan Jorge Martin dan Marc Marquez

Jorge Martin pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/aprilia)

Aprilia Racing membuka musim dengan gemilang setelah Marco Bezzecchi menyapu bersih kemenangan di tiga seri pertama. Ducati Lenovo kemudian mematahkan dominasi melalui kemenangan Alex Marquez (Gresini Ducati) di Jerez, Spanyol sebelum kedua pabrikan Italia itu saling bergantian naik podium tertinggi.

Dominasi Aprilia Racing kembali terlihat saat meraih finis satu-dua di Le Mans, Prancis. Ducati Lenovo membalas hasil tersebut di Catalunya, Spanyol, tetapi Aprilia kembali tampil superior pada akhir pekan balapan di Mugello, Italia.

Marc Marquez kemudian membawa Ducati bangkit dengan membukukan empat kemenangan beruntun di Balaton Park, Hungaria, dan Brno, Republik Ceko. Meski demikian, Aprilia Racing kembali menunjukkan kekuatannya lewat penampilan dominan di Assen, Belanda, sebelum Ducati menutup paruh pertama musim melalui kemenangan ganda Marc Marquez di Sachsenring, Jerman.

Persaingan di klasemen sementara juga masih berlangsung sangat ketat. Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) masih memimpin perebutan gelar. Jorge Martin yang sudah mengumpulkan 208 poin unggul 18 angka atas Marc Marquez yang berada di posisi ketiga. Ai Ogura yang duduk di urutan kedua terpaut 14 poin dari Jorge Martin.