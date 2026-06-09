Kisah Sedih Jonatan Christie, Gagal Naik Podium Tertinggi Usai Tertekan di Final Indonesia Open 2026

JAKARTA – Langkah tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, harus terhenti di podium kedua turnamen Indonesia Open 2026. Berpredikat sebagai tuan rumah, atlet yang akrab disapa Jojo ini belum mampu membendung ambisi besar tunggal putra muda asal Kanada, Victor Lai.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu 7 Juni 2026, Jonatan menyerah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Meskipun harus puas dengan status runner-up, pencapaian ini sebenarnya menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Jonatan.

Sepanjang keikutsertaannya di turnamen berkategori Super 1000 ini, menembus babak final adalah prestasi terbaiknya. Sebelumnya, Jonatan kerap tersingkir di babak-babak awal, dengan pencapaian terbaik terdahulu hanya sampai babak semifinal pada edisi tahun 2021.

“Terima kasih untuk yang sudah dukung saya, maaf saya belum bisa memberikan hasil yang paling maksimal, yaitu medali emas. Tapi ya, ini yang bisa saya lakukan, ini yang bisa saya buat, jadi ya terima kasih banyak,” ucap Jonatan, dikutip dari PB Djarum, Selasa (9/6/2026).

Jonatan Christie Runner Up Indonesia Open 2026 (Foto:X)

1. Kewalahan Hadapi Victor Lai

Pertandingan menghadapi Victor Lai diakui Jonatan berjalan sangat menguras energi. Karakter permainan Lai yang mengandalkan kecepatan khas pemain muda berulang kali membuat lini pertahanan Jonatan kerepotan sejak gim pertama.

Memasuki gim kedua, situasi justru semakin sulit bagi andalan Merah Putih tersebut, yang membuatnya tak berkutik dan gagal mengembangkan pola permainan terbaiknya.