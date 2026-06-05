Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2026: Perjuangan Tiwi/Fadia Terhenti di Tangan Wakil Jepang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |20:00 WIB
Hasil Indonesia Open 2026: Perjuangan Tiwi/Fadia Terhenti di Tangan Wakil Jepang!
Perjuangan Tiwi Fadia Terhenti di Tangan Wakil Jepang (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus mengakhiri langkah mereka di perempatfinal Indonesia Open 2026. Pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu takluk dari wakil Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB, Tiwi/Fadia sebenarnya sempat tampil menjanjikan. Namun, mereka akhirnya kalah dalam duel tiga gim dengan skor 21-13, 12-21, dan 13-21.

Tiwi Fadia Kalahkan Unggulam Korsel di Indonesia Open 2026 (Foto: Cikal Bintang)

1. Tiwi/Fadia Dominan pada Gim Pertama

Tiwi/Fadia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Permainan cepat dan variasi pukulan menyilang yang mereka peragakan mampu merepotkan Fukushima/Matsumoto.

Pasangan Indonesia bahkan unggul cukup jauh saat interval gim pertama dengan skor 11-4. Selepas jeda, Tiwi/Fadia semakin percaya diri dan terus menekan lawan.

Permainan efektif yang ditunjukkan Tiwi/Fadia membuat mereka mampu menjaga keunggulan hingga akhir gim. Hasilnya, gim pertama berhasil diamankan dengan skor meyakinkan 21-13.

2. Wakil Jepang Bangkit dan Balikkan Keadaan

Memasuki gim kedua, situasi mulai berubah. Fukushima/Matsumoto tampil lebih solid dan mampu menemukan pola permainan terbaik mereka.

Tiwi/Fadia kesulitan mengimbangi permainan efektif pasangan Jepang tersebut. Alhasil, Fukushima/Matsumoto berhasil merebut gim kedua dengan skor 21-12 dan memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222822//sabar_reza_lolos_ke_semifinal_indonesia_open_2026-AfG8_large.jpg
Hasil Indonesia Open 2026: Sabar/Reza Menang Dramatis, Merah Putih Pastikan Wakil di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222812//raymond_joaquin_usai_pastikan_tiket_semifinal_indonesia_open_2026-ZzIb_large.jpg
Raymond/Joaquin Ungkap Kunci Kemenangan usai Amankan Tiket Semifinal Indonesia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222804//sabar_dan_reza_lolos_semifinal_indonesia_open_2026_inabadminton-Gb5Y_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Berkat Sabar/Reza, Indonesia Pastikan 1 Tempat di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222772//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-v3GH_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Raymond/Joaquin Melesat ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222742//putri_kusuma_wardani-wjsv_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Takluk dari Chen Yu Fei, Putri KW Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222727//jonatan_christie_bersama_alwi_farhan-iy8T_large.jpg
Komentar Berkelas Jonatan Christie Usai Singkirkan Alwi Farhan di 16 Besar Indonesia Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement