Hasil Indonesia Open 2026: Perjuangan Tiwi/Fadia Terhenti di Tangan Wakil Jepang!

Perjuangan Tiwi Fadia Terhenti di Tangan Wakil Jepang (Foto: Cikal Bintang)

JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus mengakhiri langkah mereka di perempatfinal Indonesia Open 2026. Pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu takluk dari wakil Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB, Tiwi/Fadia sebenarnya sempat tampil menjanjikan. Namun, mereka akhirnya kalah dalam duel tiga gim dengan skor 21-13, 12-21, dan 13-21.

1. Tiwi/Fadia Dominan pada Gim Pertama

Tiwi/Fadia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Permainan cepat dan variasi pukulan menyilang yang mereka peragakan mampu merepotkan Fukushima/Matsumoto.

Pasangan Indonesia bahkan unggul cukup jauh saat interval gim pertama dengan skor 11-4. Selepas jeda, Tiwi/Fadia semakin percaya diri dan terus menekan lawan.

Permainan efektif yang ditunjukkan Tiwi/Fadia membuat mereka mampu menjaga keunggulan hingga akhir gim. Hasilnya, gim pertama berhasil diamankan dengan skor meyakinkan 21-13.

2. Wakil Jepang Bangkit dan Balikkan Keadaan

Memasuki gim kedua, situasi mulai berubah. Fukushima/Matsumoto tampil lebih solid dan mampu menemukan pola permainan terbaik mereka.

Tiwi/Fadia kesulitan mengimbangi permainan efektif pasangan Jepang tersebut. Alhasil, Fukushima/Matsumoto berhasil merebut gim kedua dengan skor 21-12 dan memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.