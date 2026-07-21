Hasil China Open 2026: Raymond/Joaquin Tembus 16 Besar

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000. Mereka sukses mengalahkan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-16.

Bermain di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (21/7/2026), Raymond/Joaquin langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Tetapi, duet Indonesia itu direpotkan oleh permainan cepat Fang Chih Lee/Fang Jen Lee.

Kejar-kejaran poin terjadi hingga menjelang jeda interval gim pertama. Walau begitu, Raymond/Joaquin bermain efektif untuk mengimbangi mereka.

Hasilnya, Raymond/Joaquin sukses unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-9. Selepas rehat, permainan Raymond/Joaquin semakin matang.

Duet Indonesia itu akhirnya mampu menuntaskan laga gim pertama dengan kemenangan 21-13. Memasuki gim kedua, Raymond/Joaquin langsung tertinggal.

Permainan cepat dari Fang Chih Lee/Fang Jen Lee membuat keduanya sulit mengejar. Pada jeda interval gim kedua, ganda putra ranking 18 dunia itu unggul dengan skor 11-8.