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Kisah Asmara Ganda Campuran Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje, Ternyata Nyaman Berada di Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:41 WIB
Kisah Asmara Ganda Campuran Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje, Ternyata Nyaman Berada di Indonesia
Kisah Asmara Ganda Campuran Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje, Ternyata Nyaman Berada di Indonesia (Instagram/@alexandraboje)
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JAKARTA - Ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, berhasil menjuarai Indonesia Open 2026. Usai meraih gelar juara, pasangan tersebut memilih berlibur ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

1. Menang di Indonesia Open 2026

Selain pasangan di lapangan, Mathias Christiansen/Alexandra Boje juga merupakan sepasang kekasih. Keduanya berhasil memperlihatkan permainan yang kompak di lapangan. 

Pada Indonesia Open 2026, mereka mengalahkan wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi dengan skor 21-19, 23-21 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan ini melengkapi raihan gelar sebelumnya. Pasangan yang saat ini menduduki posisi 5 dunia itu sebelumnya pernah juara di Thailand Masters,  European Championships, serta  Singapore Open 2026.

Usai menjuarai Indonesia Open 2026, Christiansen mengakui seperti bermimpi. Ia menyambut atmosfer Istora Senayan yang menurutnya luar biasa.

Alexandra Boje
Alexandra Boje

 

"Bisa juara di sini terasa seperti mimpi. Istora Senayan kali ini luar biasa, supporter-nya lebih banyak," katanya dalam bahasa Indonesia, melansir laman PB Djarum, Kamis (11/6/2026). 

2. Cinta Indonesia

Pasangan Boje itu mengaku mencintai Indonesia. Ia merasa senang bisa bermain di hadapan publik pencinta bulu tangkis Tanah Air. Ia tampak nyaman bermain di Indonesia.

"Kami cinta Indonesia, kami suka bermain di sini," ujarnya. 

Usai agenda turnamen yang padat, pasangan kekasih ini memutuskan rehat sejenak untuk pergi berlibur. Labuan Bajo, NTT, menjadi tempat yang dituju pasangan Denmark ini. 

 

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