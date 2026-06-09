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Kisah Pebulutangkis Cantik asal Denmark Alexandra Boje, Langsung Liburan ke Labuan Bajo Usai Juara Indonesia Open 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |01:01 WIB
Kisah Pebulutangkis Cantik asal Denmark Alexandra Boje, Langsung Liburan ke Labuan Bajo Usai Juara Indonesia Open 2026
Pebulutangkis ganda campuran asal Denmark, Alexandra Boje. (Foto: Instagram/alexandraboje)
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JAKARTA – Ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, tengah berbahagia usai menjadi juara Indonesia Open 2026. Untuk merayakan keberhasilan di turnamen super 1000 itu, Boje dan pasangan sekaligus kekasihnya tersebut pun memutuskan untuk langsung liburan di Indonesia, tepatnya di Labuan Bajo.

Ya, Christiansen/Boje baru saja memenangkan Indonesia Open 2026 usai membungkam perlawanan sengit wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi. Mereka juara lewat drama dua gim langsung yang berakhir dengan skor ketat 21-19 dan 23-21 di Istora Senayan, Minggu 7 Juni 2026.

Keberhasilan di Istora Senayan ini melengkapi catatan fantastis Christiansen/Boje sepanjang kalender kompetisi tahun ini. Sebelum mengamankan gelar level Super 1000 tersebut, pasangan peringkat lima dunia itu telah lebih dulu naik podium tertinggi di Singapore Open 2026 pada pekan lalu.

Tren positif ini menyempurnakan koleksi trofi Christiansen/Boje sebelumnya yang diraih di ajang Thailand Masters serta European Championships 2026. Kini, setelah berhasil mengoleksi gelar juara dari turnamen level Super 500, 750, hingga 1000, kepercayaan diri pasangan asal Eropa ini pun semakin melesat tinggi.

Mathias Christiansen/Alexandra Boje juara Indonesia Open 2026. (Foto: PBSI)
Mathias Christiansen/Alexandra Boje juara Indonesia Open 2026. (Foto: PBSI)

1. Kunci Keberhasilan

Bagi Boje, kunci utama dari rentetan hasil impresif yang mereka raih dalam beberapa pekan terakhir adalah komunikasi yang solid dan komitmen pantang menyerah bersama rekannya di lapangan.

“Tentu saja rasanya luar biasa menang di sini di Istora, dan juga (level) 500 serta 750. Saya rasa setelah setiap minggu, kami terus mengatakan satu sama lain untuk lanjut satu minggu lagi, satu minggu lagi, dan tidak saling mengatakan kalau kami lelah atau semacamnya," ujar Boje, mengutip dari laman resmi PB Djarum, Selasa (9/6/2026).

"Kami terus menjaga momentum dan kami sangat percaya satu sama lain di lapangan,” tambahnya.

 

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