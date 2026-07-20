Terungkap, Ini Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah dari Kamboja di Final SEA V Cup 2026

CANDON CITY – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia gagal mengamankan gelar juara seri pertama SEA V Cup 2026 setelah dipaksa menyerah dari Kamboja melalui pertarungan sengit lima set di partai final. Skuad Garuda harus puas berada di posisi runner-up usai kalah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, dan 11-15).

Pertemuan kedua tim tersebut terjadi dalam laga final leg pertama SEA V Cup 2026. Laga tersebut dimainkan di Candon City Arena, Filipina, Minggu 19 Juli 2026.

1. Alasan Kalah

Asisten Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto mengatakan mentalitas permainan Kamboja sangat luar biasa. Menurutnya, Kamboja begitu percaya diri usai mengalahkan Thailand dalam babak semifinal.

"Mental Kamboja sedang naik setelah kemenangan melawan Thailand. PR tim kami adalah start pertandingan yang kurang bagus sehingga mental mereka semakin meningkat," ujar Nur Widayanto dalam keterangannya, dikutip Senin (20/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

Nur Widayanto mengakui timnya memiliki sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki. Kelemahan terutama dalam penyelesaian serangan dan penerimaan bola pertama yang belum maksimal.