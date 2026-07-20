Megawati Hangestri Akui Lebih Nyaman di Hyundai Hillstate ketimbang saat Bela Red Sparks

SEOUL — Pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, menunjukkan proses adaptasi yang tergolong impresif usai resmi berseragam Hyundai Hillstate untuk mengarungi V-League musim 2026-2027. Atlet berjuluk Megatron itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan atmosfer tim barunya.

Alasannya karena Megawati kini ditemani sang suami, Dio Novandra Wibowo sehingga jauh lebih nyaman tinggal di Korea Selatan. Faktor lainnya juga saat ini ia jauh lebih mengenal para pemain Korea mengingat ini tahun ketiganya bermain di kompetisi Negeri Ginseng tersebut, berbeda jauh saat ia masih di Red Sparks.

Megawati pun tiba di Korea Selatan pada Jumat 10 Juli 2026 lalu, dan ia langsung menyapa para penggemar dan memohon dukungan penuh demi kelancaran kariernya bersama Hillstate. Ia juga langsung melebur dalam intensitas latihan fisik di bawah kendali pelatih Kang Sung-hyung.

Meski sempat merasa keteteran pada sesi awal, pevoli berusia 26 tahun tersebut kini sudah mulai terbiasa dengan ritme latihan tim. Peran penerjemah Yoo So-yeon diakui cukup vital dalam menjembatani komunikasi dan mempercepat pencairan suasana di dalam skuad.

1. Sempat Malu-Malu

Kepada saluran media resmi klub, Megawati mengungkapkan perjalanan awal perkenalannya dengan rekan-rekan setimnya. Pevoli berposisi opposite ini mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali bergabung.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

"(Adaptasi) cepat, pertama malu karena sempat kenal (dengan pemain-pemain Hillstate) tapi cuma dari jauh," ungkap Megawati, dikutip dari akun Youtube Hyundai Hillstate Senin (20/7/2026).

Rasa malu tersebut kini perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Kehangatan ruang ganti Hillstate membuat Megawati yang berpisah dari Red Sparks pada 2025 itu kian percaya diri menatap musim kompetisi baru.