3 Tunggal Putra dengan Power Smash Terkuat di Indonesia Open 2026, Nomor 1 Pebulu Tangkis Thailand!

3 Tunggal Putra dengan Power Smash Terkuat di Indonesia Open 2026, Nomor 1 Pebulu Tangkis Thailand! (Instagram/@ikkyu_pq)

JAKARTA - Tiga tunggal putra mencatat power smash terkuat di ajang Indonesia Open 2026. Pemilik smash terkuat di Indonesia Open 2026 tercatat atas nama pebulu tangkis asal Thailand Panitchaphon Teeraratsakul.

1. Smash Terkuat

Panitchaphon Teeraratsakul melepaskan smash kencang dengan kecepatan 484,4 km/jam! Kekuatan smashnya itu menjadi yang terbaik sepanjang gelaran Indonesia Open 2026.

Menariknya, urutan smash terkencang berikut juga atas nama Panitchaphon Teeraratsakul. Ia tercatat melepaskan smash dengan kecepatan 453,3 km/jam.

Tunggal putra Thailand Panitchaphon Teeraratsakul (Instagram/@ikkyu_pq)

Meski menjadi yang terbaik perihal kekuatan smash, pebulu tangkis atas Thailand itu gagal berlaga di partai puncak. Langkahnya terhenti dari pebulu tangkis andalan Indonesia, Jonathan Christie. Ia kalah dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim, yakni dengan skor 21-16, 10-21, dan 12-21.

Pebulu tangkis berikut yang memiliki smash terkuat di Indonesia Open 2026 adalah Lin Chun Yi. Pebulu tangkis asal Taiwan itu melepaskan smash dengan kecepatan 448,6 km/jam.

Di Indonesia Open 2026, Lin Chun Yi harus kandas pada babak 32 besar. Pebulu tangkis peringkat 10 dunia itu harus mengakui keunggulan Victor Lai asal Kanada, yang kemudian berhasil menjuarai Indonesia Open 2026. Ia kalah 2 gim langsung dari Victor Lai dengan skor 12-21 dan 18-21.