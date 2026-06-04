Tiwi/Fadia Lolos 8 Besar Indonesia Open 2026, Bertekad Bangkitkan Ganda Putri Merah-Putih

JAKARTA - Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, bertekad membangkitkan kembali sektor ganda putri Indonesia. Hal itu diungkapkan setelah pasangan ini berhasil lolos ke babak perempat final Indonesia Open 2026.

Tiwi/Fadia melaju ke delapan besar usai mengalahkan wakil Hong Kong, Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam. Bermain di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Pasangan ini menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-18.

Hasil tersebut melanjutkan tren positif pasangan yang baru dipasangkan sekitar enam bulan terakhir. Sebelumnya, Tiwi/Fadia berhasil meraih gelar juara di Thailand Masters 2026.

1. Bangkitkan Ganda Putri

Penampilan yang terus menunjukkan peningkatan membuat keduanya semakin optimistis menatap masa depan. Mereka ingin menjadi bagian dari kebangkitan ganda putri Indonesia di level dunia.

"Tentu saja senang, ganda putri Indonesia bisa ramai di Indonesia Open. Ya kami bersaing secara sehat dan kita ingin membangkitkan lagi ganda putri Indonesia di top level," kata Tiwi saat konferensi pers usai laga, Kamis (4/6/2026).

Sementara itu, Fadia menilai pertandingan babak 16 besar memberikan banyak pelajaran penting. Evaluasi dari laga tersebut akan menjadi bekal untuk menghadapi perempat final.

Menurut Fadia, performa mereka terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Meski sempat mengalami tekanan dalam laga sebelumnya, pasangan peringkat 29 dunia itu mampu menemukan cara untuk bangkit.

"Performa kami semakin membaik. Meski di pertandingan sebelumnya sempat ketinggalan dan sempat hampir terkejar, itu jadi modal penting untuk di perempat final besok," ujar Fadia.

Selain memburu hasil terbaik, Fadia mengaku termotivasi oleh dukungan penonton yang memadati Istora. Bermain di hadapan publik sendiri menjadi energi tambahan bagi dirinya dan Tiwi.

"Kalau bagi saya, dukungan penonton jadi motivasi karena main di rumah sendiri," ucap Fadia.