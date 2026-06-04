Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia Evaluasi Kekurangan meski Lolos ke Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |17:51 WIB
Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia Evaluasi Kekurangan meski Lolos ke Perempatfinal
Tiwi Fadia Indonesia Open 2026 (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mengamankan tiket perempatfinal Indonesia Open 2026. Meski meraih kemenangan, pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu mengaku masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menghadapi laga berikutnya.

Kepastian lolos ke delapan besar diraih setelah Tiwi/Fadia mengalahkan pasangan Hong Kong, Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, di babak 16 besar. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-18.

Tiwi Fadia Kalahkan Unggulam Korsel di Indonesia Open 2026 (Foto: Cikal Bintang)

1. Fadia Soroti Banyaknya Kesalahan Sendiri 

Usai pertandingan, Fadia mengungkapkan dirinya dan Tiwi sebenarnya sempat berada dalam posisi yang cukup nyaman pada gim pertama. Namun, mereka justru melakukan banyak kesalahan sendiri yang membuat lawan mampu mengejar.

Menurut Fadia, hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting agar mereka bisa tampil lebih konsisten pada pertandingan selanjutnya.

"Ya mungkin di game pertama menurut saya kita bisa menang mudah ya, cuman pas di 18-11 kami terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Fadia.

"Itu juga poin penting juga untuk hari ini, untuk evaluasi juga, untuk tidak terlalu terburu-buru dan terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri," lanjutnya. 

2. Tiwi Akui Sempat Terbawa Pola Permainan Lawan 

Senada dengan Fadia, Tiwi juga mengakui dirinya dan sang partner sempat kehilangan ritme permainan karena terlalu mengikuti pola yang diterapkan lawan.

Meski demikian, pasangan Indonesia itu mampu bangkit pada momen-momen penting dan akhirnya mengamankan kemenangan untuk melangkah ke babak perempatfinal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222601//ganda_putri_indonesia_amalia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_ramadhanti-QgRB_large.jpg
Tiwi/Fadia Lolos 8 Besar Indonesia Open 2026, Bertekad Bangkitkan Ganda Putri Merah-Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222575//putri_kw_lolos_ke_perempatfinal_indonesia_open_2026-SwvI_large.jpg
Hasil Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia dan Putri KW Jaga Asa Tuan Rumah di Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222544//rachel_febi_bermodal_tren_positif_jelang_hadapi_ana_trias_di_perempatfinal-fxGr_large.jpg
Indonesia Open 2026: Rachel/Febi Bermodal Tren Positif Jelang Hadapi Ana/Trias di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222511//ana_dan_trias_lolos_perempatfinal_indonesia_open_2026_inabadminton-1m9J_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Open 2026: Ana/Trias dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222456//sabar_dan_reza_siap_tempur_di_16_besar_indonesia_open_2026_okezone-BK2e_large.jpg
16 Besar Indonesia Open 2026: Sabar/Reza Unggul Rekor pertemuan atas Huang Di/Liu Yang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222424//jonatan_christie_siap_tempur_di_16_besar_indonesia_open_2026_pbsi-xKXB_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2026: 11 Wakil Siap Tempur!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement