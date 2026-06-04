Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia Evaluasi Kekurangan meski Lolos ke Perempatfinal

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mengamankan tiket perempatfinal Indonesia Open 2026. Meski meraih kemenangan, pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu mengaku masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menghadapi laga berikutnya.

Kepastian lolos ke delapan besar diraih setelah Tiwi/Fadia mengalahkan pasangan Hong Kong, Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, di babak 16 besar. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-18.

1. Fadia Soroti Banyaknya Kesalahan Sendiri

Usai pertandingan, Fadia mengungkapkan dirinya dan Tiwi sebenarnya sempat berada dalam posisi yang cukup nyaman pada gim pertama. Namun, mereka justru melakukan banyak kesalahan sendiri yang membuat lawan mampu mengejar.

Menurut Fadia, hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting agar mereka bisa tampil lebih konsisten pada pertandingan selanjutnya.

"Ya mungkin di game pertama menurut saya kita bisa menang mudah ya, cuman pas di 18-11 kami terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Fadia.

"Itu juga poin penting juga untuk hari ini, untuk evaluasi juga, untuk tidak terlalu terburu-buru dan terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri," lanjutnya.

2. Tiwi Akui Sempat Terbawa Pola Permainan Lawan

Senada dengan Fadia, Tiwi juga mengakui dirinya dan sang partner sempat kehilangan ritme permainan karena terlalu mengikuti pola yang diterapkan lawan.

Meski demikian, pasangan Indonesia itu mampu bangkit pada momen-momen penting dan akhirnya mengamankan kemenangan untuk melangkah ke babak perempatfinal.