Indonesia Open 2026: Rachel/Febi Bermodal Tren Positif Jelang Hadapi Ana/Trias di Perempatfinal

JAKARTA - Duel sesama wakil Indonesia akan tersaji di babak perempatfinal Indonesia Open 2026. Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dijadwalkan menghadapi Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dalam perebutan tiket menuju semifinal.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/6/2026). Menjelang laga penting itu, Rachel/Febi datang dengan bekal positif setelah memiliki catatan manis saat menghadapi Ana/Trias.

1. Rachel/Febi Punya Rekor Positif atas Ana/Trias

Dalam pertemuan terakhir, Rachel/Febi berhasil mengatasi perlawanan kompatriotnya tersebut. Mereka menang dramatis di partai final Australia Open tahun lalu dengan skor 18-21, 21-19, dan 23-21.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Rachel/Febi untuk kembali menghadapi Ana/Trias. Meski demikian, Rachel menegaskan dirinya dan Febi tetap menyiapkan strategi khusus demi meraih hasil terbaik.

"Iya, kalau strategi khusus pastinya akan kita siapkan juga. Kita pasti komunikasi bagaimana main besok karena pastinya sudah sama-sama tahu juga, kita sudah sering latihan," ujar Rachel dalam konferensi pers usai laga babak 16 besar, Kamis (4/6/2026).

"Mungkin paling dari pertemuan sebelumnya kan kita yang menang, jadi kita bangkitkan kepercayaan diri dari kesempatan kemarin saja," sambungnya.

2. Lolos ke PerempatFinal usai Singkirkan Wakil Amerika Serikat

Sebelumnya, Rachel/Febi memastikan tempat di perempatfinal setelah menyingkirkan pasangan Amerika Serikat, Francesca Corbett/Jennie Gai. Mereka menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 17-21, dan 21-13.

Febi mengaku bersyukur atas kemenangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan melangkah ke delapan besar menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya.