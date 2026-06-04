Hasil Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia dan Putri KW Jaga Asa Tuan Rumah di Perempatfinal!

JAKARTA - Dua wakil Indonesia sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal Indonesia Open 2026. Mereka adalah pasangan ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti serta tunggal putri Putri Kusuma Wardani yang sama-sama meraih kemenangan meyakinkan atas lawan masing-masing.

Pertandingan babak 16 besar tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026) siang WIB. Tiwi/Fadia menjadi wakil Indonesia yang lebih dulu tampil dan berhasil menunjukkan performa solid di hadapan publik tuan rumah.

1. Tiwi/Fadia Menang Dua Gim Langsung

Menghadapi pasangan Hong Kong, Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, Tiwi/Fadia tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Meski mendapat perlawanan sengit, pasangan Indonesia itu mampu mengendalikan permainan pada momen-momen krusial.

Hasilnya, Tiwi/Fadia sukses mengamankan kemenangan straight game dengan skor 21-19 dan 21-18. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan langkah mereka ke babak delapan besar Indonesia Open 2026.

2. Putri KW Bangkit Kalahkan Michelle Li

Sementara itu, Putri Kusuma Wardani harus bekerja lebih keras untuk memastikan tiket perempatfinal. Berhadapan dengan wakil Kanada, Michelle Li, pebulu tangkis asal Tangerang, Banten, itu sempat kehilangan gim pertama.

Putri menyerah 12-21 pada gim pembuka. Namun, ia mampu bangkit dan menunjukkan mentalitas kuat untuk membalikkan keadaan.

Pada dua gim berikutnya, Putri tampil lebih agresif dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-18 dan 21-16. Hasil tersebut membuat Putri menyusul Tiwi/Fadia ke babak perempatfinal sekaligus menjaga harapan tuan rumah meraih hasil maksimal di Indonesia Open 2026.