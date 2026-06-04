Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Rider Veteran!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |00:15 WIB
2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Rider Veteran!
Berikut dua pembalap pengganti yang resmi mentas di MotoGP Hungaria 2026 termasuk Cal Crutchlow (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

BERIKUT dua pembalap pengganti yang resmi mentas di MotoGP Hungaria 2026. Salah satunya adalah rider veteran yang pernah menang balapan!

Seri kedelapan MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, 5-7 Juni. Tapi, ada sejumlah pembalap yang dipastikan absen gara-gara cedera.

Mereka adalah Johann Zarco dan Alex Marquez. Tim yang diperkuat duo pembalap itu tentu harus mencari pengganti. Dua nama lantas dikonfirmasi akan balapan pekan ini. Siapa saja?

2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026

1. Cal Crutchlow

Cal Crutchlow motor Yamaha M1 1

Pembalap berusia 40 tahun ini akan kembali memperkuat LCR Honda guna menggantikan Zarco. Crutchlow sudah ditunjuk sebagai pengganti sejak MotoGP Italia 2026 pekan lalu.

Pria asal Inggris ini bukan sosok yang asing buat Honda dan LCR. Crutchlow pernah memperkuat tim milik Lucio Cecchinello tersebut pada kurun 2015-2020.

Bahkan, pembalap bernomor motor 35 ini pernah meraih kemenangan pada MotoGP Argentina 2018. Patut dinanti sampai kapan Crutchlow dipercaya menggantikan Zarco yang mungkin absen panjang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222335/jorge_martin-84HL_large.jpg
3 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Bikin Rider Ducati dan KTM Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/38/3222087/simak_jadwal_motogp_hungaria_2026_akhir_pekan_ini-kfUD_large.jpg
Jadwal MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Raih Kemenangan Perdana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/38/3222077/marc_marquez_berambisi_menjadi_juara_dunia_motogp_2026_dengan_kembali_di_italia-oWqH_large.jpg
Nekat Comeback di MotoGP Italia 2026, Marc Marquez Masih Berambisi Juara Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/38/3222076/ai_ogura_mengakui_caranya_menyalip_marc_marquez_di_motogp_italia_2026_kurang_bersih-C46X_large.jpg
Ai Ogura Akui Caranya Salip Marc Marquez di MotoGP Italia 2026 Kurang Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/38/3221898/pedro_acosta_vs_marc_marquez-S1vK_large.jpg
Duel Pedro Acosta vs Marc Marquez Makin Panas, Fans MotoGP Ikut Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/38/3221927/jorge_martin_bersama_marco_bezzecchi-5pj6_large.jpg
Gagal Menang di MotoGP Italia 2026, Jorge Martin Makin Termotivasi Kalahkan Marco Bezzecchi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement