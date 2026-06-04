2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Rider Veteran!

Berikut dua pembalap pengganti yang resmi mentas di MotoGP Hungaria 2026 termasuk Cal Crutchlow (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT dua pembalap pengganti yang resmi mentas di MotoGP Hungaria 2026. Salah satunya adalah rider veteran yang pernah menang balapan!

Seri kedelapan MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, 5-7 Juni. Tapi, ada sejumlah pembalap yang dipastikan absen gara-gara cedera.

Mereka adalah Johann Zarco dan Alex Marquez. Tim yang diperkuat duo pembalap itu tentu harus mencari pengganti. Dua nama lantas dikonfirmasi akan balapan pekan ini. Siapa saja?

2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026

1. Cal Crutchlow

Pembalap berusia 40 tahun ini akan kembali memperkuat LCR Honda guna menggantikan Zarco. Crutchlow sudah ditunjuk sebagai pengganti sejak MotoGP Italia 2026 pekan lalu.

Pria asal Inggris ini bukan sosok yang asing buat Honda dan LCR. Crutchlow pernah memperkuat tim milik Lucio Cecchinello tersebut pada kurun 2015-2020.

Bahkan, pembalap bernomor motor 35 ini pernah meraih kemenangan pada MotoGP Argentina 2018. Patut dinanti sampai kapan Crutchlow dipercaya menggantikan Zarco yang mungkin absen panjang.